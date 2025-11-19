Srbina i Crnogorca terete za jeziva zverstva u Beču: Kriptovane poruke otkrile agoniju koju su žrtve prošle

Srbin (50) i Crnogorac (39) završili su pred sudom u Beču zbog sumnje da su počinili jezivu torturu, a veruje se da su deo ozloglašenog kriminalnog klana sa Balkana.

Uznemirujuće kriptovane poruke otkrile su zverska koju su dvojica muškaraca navodno počinila prema dvojici muškaraca.

Osumnjičeni su, veruje se, članovi "srednjeg menadžmenta" ozloglašene ćelije brutalnog kavačkog klana, koji je u Beču kontrolisao "Dekster", koji izdržava doživotnu kaznu u zatvoru Štajn u Donjoj Austriji.

Srbin i Crnogorac, koji su danas dovedeni pred sud u Beču, pod masovnim bezbednosnim merama terete se da su 2020. godine, zajedno sa drugim saučesnicima, namamili u Beč navodnog sina milionera iz Hrvatske i još jednog Hrvata (64). Sačekali su ih u stanu obloženom plastičnom folijom, vezali, maltretirali i pretili im ubistvom.

Prema navodima tužilaštva, scena je delovala kao nešto što se viđa samo u TV-serijama i krimi-filmovima.

Žrtve su zastrašivane "ručnim testerama i pištoljima sa prigušivačima", a situacija je bila poput "najgorih noćnih mora", piše Heute. Više od četiri sata mlađi muškarac - za koga su pogrešno verovali da je sin milionera - bio je brutalno zlostavljan.

"Ako uskoro ne kažu gde je novac, onda ćemo morati da počnemo da režemo", pisalo je u jednom delu prepiske.

Zatim je došao red na 64-godišnjaka.

"Stari je gotov, ovaj ga je tukao, brate, po licu. Celo lice mu je puklo, brate… i posečen je nožem“, javljali su optuženi svojim šefovima porukama. Jecajući, žrtva je navodno obećala muškarcima 750.000 evra.

Teško prebijene žrtve su puštene, samo da bi ubrzo bile prisiljene u Hrvatskoj da predaju novac - ali 64-godišnjak, koji zarađuje od krijumčarenja cigareta, uspeo je da prikupi samo 10.000 evra. Zanimljivo je da ni on, ni druga žrtva, kao ni bilo koji svedok, nisu želeli da identifikuju optužene ili da svedoče protiv njih. Što nikoga nije iznenadilo: u mafijaškom miljeu ovakvi "iznenadni gubici pamćenja nisu retkost".

Branilac Aleksander Filip takođe je tvrdio da je u slučaju njegovog klijenta reč o zameni identiteta, jer je ime veoma uobičajeno na Balkanu. Branioci prvookrivljenog, Rudi Majer i Mirsad Muljiu, odlučno su osporili postojanje krivičnog dela iznuđivačkog otmice kada je njihov klijent u pitanju.

Istraga je zaista pokazala da optužnica nije bila u potpunosti pravilno sastavljena, pa je u sredu morala da bude izmenjena. Ipak, u procesu sa porotom pretilo je deset do dvadeset godina zatvora. Očekuje se da će presuda biti izrečena danas.

Autor: Marija Radić