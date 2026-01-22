AKTUELNO

MLADIĆ (19) BRUTALNO PRETUČEN ISPRED KAFIĆA U TOŠINOM BUNARU: Policija brzo pronašla i uhapsila nasilnika!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su A. U. (24) zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede mladiću (19).

Incident se dogodio u utorak u jutarnjim časovima ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Tošin bunar. Prema podacima iz istrage, osumnjičeni je fizički napao J. S, koji se u tom trenutku nalazio u društvu prijatelja.

Povređeni mladić je prevezen u medicinsku ustanovu gde mu je ukazana pomoć, a lekari su konstatovali teške telesne povrede.

Radom na terenu, policijski službenici su identifikovali napadača i lišili ga slobode u sredu. U saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, protiv A. U. je podneta krivična prijava za krivično delo teška telesna povreda.

Istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku.

Autor: Jovana Nerić

