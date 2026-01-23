DRAMA U VRTIĆU U BLACU: Beba (18 meseci) popila medicinski benzin i ostala bez svesti, Tužilaštvo pokrenulo istragu

Beba stara 18 meseci iz Blaca hitno je transportovana u Univerzitetski klinički centar u Nišu nakon što je u vrtiću izgubila svest. Prema prvim informacijama, dete je popilo tečnost iz flašice koju je ponelo od kuće, a sumnja se da se u njoj nalazio medicinski benzin.

Flašicu donela od kuće, baka greškom sipala otrovnu tečnost?

Drama je počela juče oko 9.45 časova kada je dete u pratnji lekara i medicinske sestre iz Blaca dovezeno u bolnicu u Prokuplju.

„Dete je u vrtiću iznenada izgubilo svest nakon uzimanja tečnosti iz flašice koju je ponelo od kuće. Nakon dijagnostike i terapije u Opštoj bolnici Prokuplje, dete je upućeno na dalje lečenje u Kliniku za pedijatriju UKC Niš“, saopšteno je iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Nezvanične informacije ukazuju na to da je detetova baka greškom sipala medicinski benzin u flašicu, ali zvanične potvrde o ovom navodu još uvek nema.

Tužilaštvo naložilo hitne mere

Više javno tužilaštvo u Prokuplju obavešteno je o događaju i odmah je pokrenulo rad na slučaju. Glavni javni tužilac Dragiša V. Obradović potvrdio je da su izdate naredbe za prikupljanje dokaza.

Naloženo je da se izuzme flašica iz koje je dete pilo radi veštačenja.

Prikupljaju se izjave svih aktera i zaposlenih u predškolskoj ustanovi.

Predmet će biti dostavljen Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji na dalje postupanje.

Zdravstveno stanje deteta pod velom tajne

Beba je primljena na intenzivnu negu Dečje klinike u Nišu. Iako je juče saopšteno da je dete trenutno stabilno, nove informacije o zdravstvenom stanju danas nije bilo moguće dobiti. Iz UKC Niš navode da roditelji ne žele da se podaci o detetu iznose u javnost.

Uprava predškolske ustanove u Blacu, u kojoj se incident dogodio, za sada se nije oglašavala povodom ovog slučaja.

Autor: Dalibor Stankov