Monstruozan zločin blizu srpske granice: Dečaci stari 13 i 15 godina druga ubili, zapalili, pa zakopali!

Mario (15) iz okoline Temišvara, čiji nestanak je prijavljen u ponedeljak 19. januara, pronađen je mrtav i zakopan na jednom polju nedaleko do grada, a policija je uhapsila više maloletnih lica, koji se dovode u vezu sa zločinom.

Policija je privela dvojicu dečaka starih 15 i jednog dečaka starog 13 godina, zbog sumnje da su počinili zločin.

Sumnja se da je jedan od osumnjičenih 15-godišnjaka, zajedno sa mlađim dečakom, ubio Marija nanevši mu brojne ubode noževima i sekirom, nakon čega su pozvali drugog 15-godišnjaka da im pomogne da telo zakopaju na zaleđenom polju, koje se nalazi nekoliko desetina metara od kuće gde jedan od osumnjičenih živi.

Jedan od starijih dečaka navodno je išao u razred sa Marijom, a on i mlađi dečak su više od mesec dana detaljno planirali kako da ga ubiju. Motiv je, kako se sumnja, bila ljubomora, jer je Mario bio izuzetno popularan u razredu i čitavom društvu.

Mariov nestanak prijavljen je u ponedeljak, a veruje se da je do osumnjičenih i žrtve prvo došlo do verbalne svađe, nakon čega su osumnjičeni potegli oružje i nesrećnom dečaku zadali brojne smrtonosne povrede. Nakon toga su pozvali još jednog dečaka, koji im je pomogao da telo stave u radnička kolica, isto prevezu do polja, gde su telo zapalili, a potom su u zaleđenoj zemlji Mariju iskopali grob.

Mediji navode da raka, koju su dečaci iskopali, nije bila previše duboka, jer im je zbog zamrznutog tla bilo preteško da kopaju. Navodno je pronađena i lopata koju su koristili.

Prema navodima medija, dvojica 15-godišnjaka su u pritvoru, dok je mlađi dečak pušten na slobodu, jer zbog godina ne može krivično da odgovara.

