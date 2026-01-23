ZLOČIN KOJI JE POTRESAO SRPSKI KOMŠILUK! Drugovi namamili dečaka, presudili mu SEKIROM, pa ga ZAPALILI - Sumnja se da je OVO motiv jezivog ubistva

Stravičan zločin potresao je Balkan! Dečak Mario, star svega 15 godina, pronađen je zakopan u polju nedaleko od srpske granice, u blizini Temišvara, a za ubistvo se sumnjiče dečaci stari 13 i 15 godina, koje je nesrećni tinejdžer od ranije poznavao.

Mario je nestao u ponedeljak 19. januara, kada je, kako je ustanovljeno, trotinetom krenuo prema kući jednog od osumnjičenih za ubistvo. Dečak star 13 godina navodno je Marija namamio u svoj dom tako što ga je pozvao da vidi kvad, koji mu je otac koji radi u inostranstvu kupio za novogodišnje praznike.

Kobne večeri, osumnjičeni dečak (13) sačekao je da mu majka ode na posao u noćnu smenu, nakon čega su on i jedan 15-godišnjak, pozvali Marija da dođe da vidi kvad. Veruje se da su ubistvo planirali najmanje mesec dana i da je motiv za zločin bila ljubomora.

Kada je Mario stigao, navodno je prvo verbalno, a potom i fizički napadnut. Njemu su dečaci zadali više smrtonosnih rana noževima i sekirom. Nakon što je Mario izdahnuo, pozvali su još jednog 15-godišnjaka, da im pomogne da telo prebace u polje koje se nalazi nedaleko od kuće i tamo ga zakopaju.

Treći dečak je natovario telo na baštenska kolica, koja su potom odgurali u polje. Mariovo telo su navodno i zapalili pre nego što su ostatke spustili u plitku raku, jer nisu imali snage da dublje kopaju jer je zemlja bila smrznuta.

"Zabeleženo je da je uveče 19. januara, prvi maloletni osumnjičeni, zajedno sa još jednim trinaestogodišnjim maloletnikom (koji nije krivično odgovoran), nakon dobro razrađenog unapred utvrđenog plana koji su napravili pre mesec dana i čekajući pogodan trenutak, ubio petnaestogodišnjeg dečaka udarajući ga više puta sekirom i nožem, dok su se nalazili kod zgrade u Čeneju. Nakon ubistva žrtve, na mesto zločina je otišao i drugi osumnjičeni. Sva trojica maloletnika su delovala zajedno i oskrnavila telo žrtve tako što su ga zapalili, a zatim zakopali iza bašte. Drugi osumnjičeni je aktivno pomogao prvoj dvojici da se reše tela, kao i da izbrišu tragove zločina“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Tužilaštvo veruje da su dečaci počinili zločin iz ljubomore, jer je Mario "imao više od njih" i time se hvalio. Ubijeni dečak je, kako navode oni koji su ga poznavali, bio izuzetno popularan i u školi i u društvu. Jedan od osumnjičenih maloletnika je navodno "ludeo" jer je Mario imao "bolje patike i skuplji telefon".

Prema navodima medija, dvojica 15-godišnjaka su u pritvoru, dok je mlađi dečak pušten na slobodu, jer zbog godina ne može krivično da odgovara.

Autor: Iva Besarabić