KRVAVA DRAMA U KALUĐERICI: Posvađao se sa devojkom, pa zario sebi NOŽ U STOMAK! Detalji horora u gluvo doba noći!

U naselju Kaluđerica, preksinoć oko jedan sat iza ponoći, dogodila se prava drama kada je četrdesetogodišnji D.G. zadobio tešku ubodnu ranu u predelu stomaka.

Incidentu je prethodila žučna svađa sa devojkom, nakon čega je muškarac u stanju rastrojstva dohvatio kuhinjski nož.

Prema njegovom priznanju, on je sam sebi naneo povredu.

Ispitana i devojka Policija je odmah obavila razgovor sa devojkom koja je potvrdila da je svađa bila burna, ali da je D.G. sam sebi zario sečivo u stomak.

Iako su im iskazi podudarni, policija detaljno proverava sve tragove kako bi se otklonila svaka sumnja. D.G. je nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru otpušten na kućno lečenje.

Autor: Dalibor Stankov