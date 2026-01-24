AKTUELNO

ZAPLENJENO OKO 100 KILOGRAMA MARIHUANE U SURČINU: Droga bila upakovana u pakete, osumnjičeni uhapšen (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zaplenili su oko 100 kilograma marihuane i uhapsili U.M. (29 godina) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u jednoj garaži u Beogradu zaplenila oko 100 kilogama droge zapakovane u 98 paketa, kao i automobil u kojem je droga bila sakrivena.

Foto: Foto/MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega ce uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

- Čestitam pripadnicima Uprave kriminalističke policije na uspešno realizovanoj akciji i značajnoj zapleni. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima i svih oblika organizovanog kriminala - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Otac uhapšen zbog OBLJUBE ĆERKI starih 6 i 8 godina, pritvorena i majka: Stravičan slučaj kod Banjaluke

Autor: M. R.

