Srbin prevario dva lica u Nikšiću, obećao im posao u Austriji i uzeo im skoro 2.000 evra

U Crnoj Gori je protiv državljanina Srbije podignuta krivična prijava zbog prevare dve osobe u Nikšiću, kojima je uzeo novac za pronalaženje posla u Austriji, saopštio je danas MUP Crne Gore.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala su, Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podneli krivičnu prijavu protiv lica I. P. (29) iz Republike Srbije zbog sumnje da je izvršio krivično delo prevara na štetu dve osobe. U ime obećanja o zaposlenju oštećena lica su izvršiocu uplaćivala novčana sredstva u tri navrata u ukupnom iznosu od preko 1.800 eura", navedeno je u saopštenju.

Sumnja se da je ovo delo I. P. izvršio tako što je u periodu od 21. do 30. oktobra 2025. godine, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo i održavao u zabludi dva oštećena lica iz Nikšića, lažno se predstavljajući i obećavajući im zaposlenje u Austriji.

U ime obećanja o zaposlenju oštećena lica su izvršiocu uplaćivala novčana sredstva u tri navrata u ukupnom iznosu od više od 1.800 evra.

Policijski službenici su postupili po prijavi oštećenih lica, preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti, identifikovali izvršioca, potvrdili njegove podatke putem međunarodne operativne policijske saradnje i protiv njega podneli krivičnu prijavu.

Autor: S.M.