OGLASIO SE DAJKOVIĆ: Slobodna Crna Gora napušta vlast u Podgorici

Predsednik Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković saopštio je danas na konferenciji za medije u Skupštini Glavnog grada da je smenjen jer je javno podržao Srbe u Crnoj Gori, naglasivši da ta stranka od danas više nije deo vlasti u Podgorici.



Dajković je istakao da nijedno od ključnih pitanja od značaja za srpski narod nije rešeno. Prema njegovim rečima, otvorena su i dalje pitanja dvojnog državljanstva, članstva Crne Gore u NATO-u i priznanja tzv. Kosova.

- Njima Srbi služe kao taster poslanici. Žao mi je što su pojedini Srbi u Vladi postali oduševljeni Evropskom unijom. Zaboravljaju da su bili organizatori anti-NATO protesta, a da su članice EU istovremeno i članice NATO-a - poručio je Dajković.

On je dodao da nakon „seče knezova“ sledi „buna protiv dahija“, naglašavajući da je juče dobio suspenziju od strane gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, kojom mu je, kako tvrdi, faktički zabranjen dolazak na posao.

- Zabranjuje mi se pristup lokalnoj upravi kao da sam ubio čoveka. Nisam smenjen jer sam proneverio gradski novac ili se potukao na radnom mestu, već zato što sam podržao braću Zećane, Srbe koji žive u Zeti, i saborca Milana Kneževića. Ako je neko trebalo da plati cenu za sve što se dešava u Crnoj Gori, pa i u Zeti, neka to budem ja - kazao je Dajković.

On je naveo da nema problem sa posledicama koje ta odluka nosi. „Nemam problem da ostanem bez hleba i posla, ali bez obraza neću“, rekao je Dajković, ističući da njegova suspenzija nije pitanje radne discipline.

Prema njegovim rečima, u Bokeljskoj ulici se mogu videti brojni gradski službenici koji vreme provode u kafićima, dok niko iz DPS-a nije udaljen iz javne uprave. „Suspendovan je samo Dajković, jer je rekao ono što misli“, istakao je on.

Dajković je naglasio da mandat koji ima Slobodna Crna Gora nisu dali ni gradonačelnik Podgorice ni premijer Milojko Spajić, već građani. On je ocenio da je odluka o njegovoj suspenziji pravno nezakonita, jer je doneta bez učešća disciplinske komisije.

- Ta komisija je sprat ispod Spajića. Ovo nije odluka iz glave Mujovića, već iz glave Spaića. Pre nekoliko dana sam u emisiji rekao da mi je Spaić radio horoskop u Budvi i da je trčao da se fotografiše sa mnom za vreme litija. Zato se naljutio i pokrenuo moju smenu. Sada sam ja ljut na njega, jer u tom horoskopu nije predvideo da će me smeniti - kazao je Dajković, dodajući da je suspenzija politički motivisana.

On je poručio da nema potrebu da se pravda bilo kome i ponovio da je smenjen isključivo iz političkih razloga, jer je podržao Srbe u Zeti.

- Slobodna Crna Gora od danas više nije deo vlasti u Podgorici, ne zbog Vladislava Dajkovića, već zato što ne želimo da podržavamo pogubne političke poteze Milojka Spaića. Da se ja pitam, sutra bi pala državna vlast. Srpski narod se ponižava na dnevnom nivou, a nijedno od pitanja koje ga opterećuje nije rešeno - zaključio je Dajković.

Autor: D.Bošković