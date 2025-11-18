'NISMO IMALI ADEKVATNU REAKCIJU DRŽAVNOG VRHA' Dajković za Pink o skandaloznom skandiranju: Koliko je ovo sramota hrvatskih navijača, tolika je i sramota crnogorske Vlade koja ćuti!

Vladimir Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, gostujući u Novom jutru na TV Pink komentarisao je sinoćnje incidente na utakmici i skandalozno skandiranje hrvatskih navijača.

Skandalozne scene viđene su na stadionu "Pod Goricom" tokom meča Crna Gora - Hrvatska.

Hrvatski navijači, njih oko 550 koji su stigli u Podgoricu, skandirali su proustašku parolu "Za dom spremni", a potom vređali Srbe usklicima "Ubij Srbina" i "Ko ne skače pravoslavac".

-Tačno sam mogao da zamislim kako su ustaše u Jasenovcu pevale i ubijale Srbe tada. Hoću na samom startu da poručim da onaj ko peva ''Ubij, zakolji da Srbin ne postoji'', to je najobičnija ustaška bagra koju treba proterati iz Crne Gore. Meni je žao što nismo imali adekvatnu reakciju crnogorskog državnog vrha koji je već sinoć trebao da procesuitra sve te navijače, a bilo ih je oko 500 i da vide ko je ušao u Crtnu Goru, kojim autobusima, da se momentalno privedu, da se liše slobode, da se ispitaju da se vidi ko stoji iza toga, pošto stalno pričaju Aleksandar Vučić je kriv za nerede u Crnoj Gori, Aleksandar Vučić je kriv kad pada kiša u Crnoj Gori, kriv je kad Crnba Gora ne uđe u Evropsku uniju, kriv je zbog sankcija - rekao je Dajković za Pink.

On je dodao da smatra da je crnogorski državni vrh pao i na ovom testu jer su trebali ove navijače da uhapse i da ih proteraju.

- Setite se, ne tako davno, trojica časnih mladića su pošli na Kosovo i Metohiju da celivaju ikone, uhapšeni su i držani u pritvoru dva meseca jer su na okvirima registarskih oznaka imali tekst 'Kosovo je Srbija'. A danas kad dođe 500 ustaša, to su naslednici ustaša po sopstvenom priznanju i pevaju da treba Srbi da se ubiju i da se zakolju, oni pevaju da treba da se ubiju i moja deca. Ja imam dva sina od godinu i od tri godine, znači ti si došao u moj grad da vičeš kako ćeš da ubiješ moju decu. I zato što sede skrštenih ruku smatram da je crnogorska vlast pala na ovom testu, i ovo nije prvi put. A onaj ko ćuti, on odobrava- dodao je Dajković.

Podsetio je na utakmicu u Hrvatskoj na kojoj je takođe bio državni vrh Crne Gore, a gde se čulo takođe skandiranje.

- Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je tada rekao da je utakmica prošla u fer i sjajnom navijanju, a to su sinoć rekli i na državnoj televiziji CG, kazali su da je utakmica prošla u korektnoj atmosferi kako na terenu tako i na tribinama. Malo vam je što ste nas ubijaliu u Jasenovcu, malo vam je što ste našu decu bacali u jame, što ste ceo jedan grad Srba stavili ispod zemlje, nego ste došli u Podgoricu gde živi 33 odsto Srba po popisu, a ja sam siguran da su Srbi većina u Crnoj Gori, crnogorski navijači su se izvinjavali tada Hrvatima uz parolu 'Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče'. Sinoć su uz uvredljive psovke hrvati odgovorili što znači da čak i hrvatske ustaše znaju da u Crnoj Gori žive Srbi- rekao je Dajković.

On je dodao da koliko je ovo sramota hrvatskih navijača, tolika je i sramota crnogorske Vlade koja ćuti.

Dajković je podsetio na incident u Zabjelu kada je grupa ekstremista iz Turske u naselju noževima napala mladiće iz Podgorice.

- Mi smo kao grupa građana izašli da dignemo glas protiv toga da vidimo kako je 100 hiljada turaka ušlo u našu zemlju, da kupuju zemljišta, placeve i to u najudaljenijim tačkama na secveru zemlje gde nema ni struje ni vode ni puta, što znači da se radi o nekom projektu, i onda kad smo izašli rekli su 'evo ih opet ludi Srbi se dižu na protest, Aleksandar Vučić stoji iza toga'. Toliko sam ostrašćen jer sam povređen kad vidim šta se dešava- dodao je Dajković.

On je dodao i da će Srbi i Crnogorci postati manjina, ako se ovako nastavi.

Autor: Jovana Nerić