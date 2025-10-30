'JEDNO DETE JE I DALJE U INTENZIVNOJ NEZI, MOLIMO SE ZA TU DECU' Ministar Lončar za Pink o stanju povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući u Novom jutru na TV PINK, izjavio je da je mladi džudista, povređen u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, hitno operisan u Urgentnom centru u Beogradu zbog povrede kičme i naveo da je njegovo stanje stabilno.

Lončar je rekao da je dečak imao tešku povredu kičme i da je u četvrtak urađena izuzetno kompleksna hirurška intervencija.

- Jutros sam ga obišao, ono što mogu da kažem je da je njegovo stanje stabilno, bolje nego što je bilo juče. Urađena je izuzetno kompleksna hirurška intervencija, bila je strašna povreda, povreda kičme. Sada sledi period oporavka. Prerano je da bilo šta kažemo i nećemo biti neozbiljni, molimo se za tu decu - rekao je Lončar za Pink.

On je naveo da su ostali povređeni dečaci zbrinuti u Dečijoj bolnici u Novom Sadu i da su svi u stabilnom stanju.

- Jedno dete je i dalje u intenzivnoj nezi, ali je stabilno. Nema pogoršanja ni za jedno dete, što je najvažnije. Deca koja su na odeljenju su dobro i očekuje se da u narednim danima neka od njih budu puštena kući. Svi naši kapaciteti su angažovani da pomognemo, prate se 24 sata, nadam se da će to da bude dobro -rekao je Lončar.

Istakao je da su svi raspoloživi kapaciteti angažovani da se pomogne povređenim džudistima i da se njihovo stanje prati 24 časa.

U saobraćajnoj nesreći koja se juče rano ujutro dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad poginuo je šesnaestogodišnji džudista Partizana, a nesreća se dogodila kada je kombi, koji je prevozio mlade džudiste Partizana, posle naplatne rampe sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Autor: Jovana Nerić