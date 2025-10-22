'NADAM SE DA ĆE PREŽIVETI, ČEKA GA KOMPLEKSNA OPERACIJA' Ministar Lončar o stanju pogođenog ispred Skupštine!

Danas je u pucnjavi ispred Narodne skupštine jedna osoba povređena. Tim povodom, obratio se ministar zdravlja Zlatibor Lončar i obavestio javnost o težini povreda.

Lončar je rekao da su danas imali izuzetno težak šok i da je razgovarao sa čovekom koji je upucan i koji je pokušan da bude zapaljen.

- On je svestan, ali ne mogu da kažem da je bez životne opasnosti. Metak nije izašao, pravi se hematon, čeka ga kompleksna operacija - rekao je Lončar.

Kako kaže, ono što je želeo da zna javnost Srbije, jeste da čoveka koji ga je upucao nikada nije video i da ka ne poznaje.

- Došao je neko ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem, ko je instruisan i koji je upucao u tog čoveka, više puta je pucao, kada nije bio zadovoljan sa tim koliko ljudi je upucao, pokušao je da zapali te ljude - rekao je Lončar.

Kako kaže, nada se da će upucani preživeti, ali da ne može ništa da garantuje i da ćemo videti šta će biti na operaciji.

- Ovo je poslednja opomena za sve nas i ovo više nikada ne sme da se ponovi. Mi onda ulazimo u preozbiljne probleme - rekao je Lončar.

Autor: A.A.