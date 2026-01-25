AUTOMOBIL SLETEO U REKU, POGINUO MUŠKARAC Telo pronađeno u vozilu

U toku je uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletelo u reku.
Muškarac (63) poginuo je prilikom sletanja automobila u korito reke Neretve u mestu Krvavac i tom prilikom izgubio je život.
Policija je dojavu dobila jutros oko 9.30 časova, a na mesto događaja su uz policiju izašli i vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja, prenose hrvatski mediji.
Vozilo je izvučeno iz reke i u njemu je pronađeno telo muškarca.
Autor: Jovana Nerić