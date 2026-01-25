AKTUELNO

Hronika

AUTOMOBIL SLETEO U REKU, POGINUO MUŠKARAC Telo pronađeno u vozilu

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com ||

U toku je uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletelo u reku.

Muškarac (63) poginuo je prilikom sletanja automobila u korito reke Neretve u mestu Krvavac i tom prilikom izgubio je život.

Policija je dojavu dobila jutros oko 9.30 časova, a na mesto događaja su uz policiju izašli i vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja, prenose hrvatski mediji.

Vozilo je izvučeno iz reke i u njemu je pronađeno telo muškarca.

U toku je uviđaj i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletelo u reku.

Autor: Jovana Nerić

#Automobil

#Neretva

#Nesreća

#Reka

#Smrt

POVEZANE VESTI

Hronika

Drama na Limu kod Priboja: Automobil progutala nabujala reka, putnici se spasli u poslednjem trenutku

Hronika

Tragedija kod Prijepolja - Mladić sleteo autom u Lim i ostao zarobljen

Hronika

Novi detalji RANJAVANJA u Ustaničkoj ulici! Pronađene još dve osobe sa povredama

Hronika

TRAGEDIJA U NIŠU: Radnik pao sa skele, ostao na mestu MRTAV!

Region

UŽAS U SKADRU - Majka se sa troje dece BACILA U REKU, pronađeno telo devojčice! Muškarac uhapšen

Hronika

STRADAO VOZAČ AUTOMOBILA! Najnovije informacije o teškoj saobraćajki na magistralnom putu Čačak-Užice: Hitna pomoć brzo došla, ali samo mogli da konst