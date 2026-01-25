HAPŠENJE U NIŠU ZBOG OTMICE I IZNUDE! Presreli mladića, pa ga odvezli do kuće jednog od osumnjičenih

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. Đ. (44) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivična dela protivpravno lišenje slobode i iznuda u pokušaju.

Takođe, policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i A. S. (20) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pomaganju, saopštila je danas Policijska uprava u Nišu.

Njih dvojica se sumnjiče da su juče u Nišu presreli dvadesetpetogodišnjeg mladića, odvezli ga do kuće A. Đ. i tu ga držali protivno njegovoj volji.

A. Đ. je, kako se sumnja, uz pretnje od dvadesetpetogodišnjaka zahtevao da mu isplati veći iznos novca nego što mu je prethodno pozajmio.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Zbog postojanja osnovane sumnje da je A. Đ. na ovakav ili sličan način iznudio ili pokušao da iznudi novac od više osoba, pozivaju se oštećeni građani da se jave Policijskoj upravi u Nišu pozivom na brojeve telefona 064/892-4510 i 192.



Autor: Jovana Nerić