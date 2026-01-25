NEĆE POČIVATI ZAJEDNO! SRBIN I ŽENA NAĐENI MRTVI U LUKS HOTELU NA ARUBI, PA NJENI PRIJATELJI OTKRILI: Porodica zna razlog i ne želi da priča o tome... (FOTO)

Sumnja se da je Boris ubio Kristinu u hotelskoj sobi, a potom izvršio samoubistvo skokom sa poslednjeg sprata luks hotela.

Bračni par Boris i Kristina Jozić, čija tela su pronađena na novogodišnjem putovanju u luksuznom kompleksu na Arubi dopremljena su u Čikago gde će biti sahranjeni, ali odvojeno prema želji porodica.

Radnici luks hotela, podsetimo, 4. januara prvo su pronašli telo Borisa i to ispred objekta, a istražitelji su potom u hotelskoj sobi zatekli i njegovu suprugu koja nije davala znake života. Istražitelji sumnjaju da je Boris navodno, ubio dugogodišnju partnerku i zatim skočio sa poslednjeg sprata hotela.

Odvojena sahrana

Prema rečima poznanika, Boris i Kristina koji su se zabavljali od 2014. a u braku bili poslednjih sedam godina, neće biti zajedno sahranjeni.

- Njihova tela dopremljena su u Čikago. Svi su jako tužni... Zajedno su imali prvatni biznis, tačnije njih nekoliko. Držali su poznatu teretanu u Čikagu, pre nekoliko godina Kristina je pokrenula i prodavnicu krofnica i to na bazi zdrave hrane. Delovali su srećno zajedno, i zato nam je jako čudno da je on nju ubio, pa presudio sebi. Nisu nikad odavali utisak da im ide loše. Ali nikad se ne zna šta u čoveku pukne i šta sve može da dovede do ovakve tragedije - kaže poznanik bračnog para i dodaje:

- Čuo sam da porodice ne žele da se oni zajedno sahrane. Oni znaju pravu istinu i ne žele da pričaju o tome što se desilo, kao ni o razlogu strašne tragedije. Tuguju mnogo za Kristinom.

Na sajtu firme koja je bila u vlasništvu preminule Kristine stoji oproštaj kao i detalji kada će biti sahranjena.

- U znak sećanja na našu Kristinu teška srca objavljujemo da ćemo se okupiti u čast njenog života i da proslavimo sve ono što nam je pružala svakog dana. Duboko smo zahvalni na ljubavi, molitvama i podršci koju ste nam pružili u ovako teškim vremenima. Bdenje će biti organizovano 29. i 30. januara od 15 časova do 20 časova. Bogosluženje će se održati 31. januara u 10 časova u katoličkoj crkvi, a potom ćemo našu Kristinu ispratiti na počinak. Hvala vam svima što ste čuvali Kristinu i našu porodica i sa nama bili u ovako teškim danima. Kristina će zauvek živeti u našim srcima - piše u potresnoj objavi koja se nalazi na sajtu njene firme koja je bavi proteinskim krofnama.

Da podsetimo, bračni par Jozić bio je na novogodišnjem putovanju, a odseli su u jednom od najluksuznih hotela. Samo tri dana pre nego što je došlo do tragedije, na zajedničkom profilu para iz Čikaga osvanule su mnogobrojne fotografije na kojima se može videti kako uživaju na putovanju i kako se provode, ali detaljnije o tome možete pročitati u linku iznad. Inače, Boris Jozić je američki državljanin, odnosno Srbin rodom iz Bosne i Hercegovine, dok je Kristina Filipinka.

Autor: Jovana Nerić