UGAŠEN POŽAR U NOVOM PAZARU: Vatrogasne ekipe i dalje na terenu, materijalna šteta je velika

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/Aleksandar Nićiforović ||

Veliki požar u magacinima firme za proizvodnju tekstila i poslovnom prostoru u Novom Pazaru, koji je lokalizovan u subotuoko podneva, ugašen je danas u 13:30 časova, potvrdio je za Javni servis načelnik Odeljenja za vanredne situacije Darko Belić.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu, nadgledaju situaciju i obilaze teren kako bi se sprečilo eventualno ponovno izbijanje vatre.

Povređenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Foto: Tanjug/Aleksandar Nićiforović

Očekuje se dolazak resornih inspekcija koje će sačiniti zapisnik o šteti, kako bi što pre počelo čišćenje izgorelog prostora.

Požar je izbio u Ulici Dimitrija Tucovića oko dva sata posle ponoći, a lokalizovan je nešto posle podneva.

Foto: Tanjug/Aleksandar Nićiforović

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, u gašenju požara učestvuje 59 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Ivanjica, Kragujevac, Čačak, Raška i Kraljevo, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Pazar i Javnog komunalnog preduzeća u tom gradu.

Autor: Marija Radić

