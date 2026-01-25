UGAŠEN POŽAR U NOVOM PAZARU: Vatrogasne ekipe i dalje na terenu, materijalna šteta je velika

Veliki požar u magacinima firme za proizvodnju tekstila i poslovnom prostoru u Novom Pazaru, koji je lokalizovan u subotuoko podneva, ugašen je danas u 13:30 časova, potvrdio je za Javni servis načelnik Odeljenja za vanredne situacije Darko Belić.
Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu, nadgledaju situaciju i obilaze teren kako bi se sprečilo eventualno ponovno izbijanje vatre.
Povređenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
Očekuje se dolazak resornih inspekcija koje će sačiniti zapisnik o šteti, kako bi što pre počelo čišćenje izgorelog prostora.
Požar je izbio u Ulici Dimitrija Tucovića oko dva sata posle ponoći, a lokalizovan je nešto posle podneva.
Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, u gašenju požara učestvuje 59 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Ivanjica, Kragujevac, Čačak, Raška i Kraljevo, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Pazar i Javnog komunalnog preduzeća u tom gradu.
Autor: Marija Radić