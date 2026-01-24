LOKALIZOVAN VELIKI POŽAR U NOVOM PAZARU: Skoro 60 vatrogasaca iz celog regiona gasilo buktinju u industrijskoj zoni!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, lokalizovali su požar koji je izbio noćas oko 1.47 časova u Novom Pazaru, u ulici Dimitrija Tucovića.
Vatrena stihija zahvatila je nekoliko magacina firme za proizvodnju tekstila, kao i prateći poslovni prostor. Srećom, u ovom požaru nije bilo povređenih lica.
U masovnoj intervenciji gašenja učestvovalo je čak 59 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila iz vatrogasno-spasilačkih jedinica:
- Novi Pazar, Tutin i Sjenica
- Ivanjica, Čačak i Užice
- Kragujevac, Raška i Kraljevo
Pored profesionalnih jedinica, u pomoć su pritekli i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Pazar, kao i radnici Javnog komunalnog preduzeća sa svojim cisternama. Policijski službenici PU Novi Pazar obezbeđivali su mesto događaja tokom cele noći.
Trenutno je u toku dogašivanje požara, a uviđaj će utvrditi tačan uzrok izbijanja vatre.
