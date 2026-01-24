SUMNJA SE DA JE OVO UZROK POŽARA U NOVOM PAZARU: Kobna greška sa pepelom izazvala buktinju? Drama nastala kada su vatrogasci otvorili vrata!

Uzrok katastrofalnog požara koji je zahvatio industrijsku zonu u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje je pod istragom, a prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal "Sandžak danas", sumnja se na ljudski faktor.

Kako navode izvori upoznati sa tokom događaja, jedna od pretpostavki je da je požar izbio nakon što je osoba zadužena za loženje kotla odložila pepeo u prostoriju za otpad, verujući da je potpuno ugašen. Sumnja se da je upravo tu tinjao žar koji je kasnije izazvao gust dim u središtu kompleksa magacina.

Trenutak kada je vatra "eksplodirala" Prava drama se odigrala u momentu dolaska vatrogasnih ekipa. Dok je unutrašnjost bila ispunjena gustim dimom, spasioci su upotrebili hidraulični alat kako bi provalili vrata i došli do žarišta. Međutim, sumnja se da je nagli prodor kiseonika u tom trenutku izazvao buktinju, nakon čega se plamen munjevitom brzinom proširio na okolne objekte.

Angažovane jedinice iz pola Srbije Razmere požara bile su takve da su aktivirane sve raspoložive snage. Pored novopazarskih vatrogasaca, na terenu su bile ekipe iz:

- Tutina i Sjenice

- Kraljeva i Raške

- Čačka, Ivanjice i Užica

- Kragujevca

U logistici su pomagala vozila JKP "Vodovod" i "Čistoća", dok su policija i komunalna milicija obezbeđivale šire područje oko industrijske zone.

Iako je šteta, prema prvim procenama, milionska, najvažnije je da ljudskih žrtava nije bilo. Zvaničan uzrok izbijanja vatre i sve okolnosti ovog događaja biće potvrđeni tek nakon što nadležni organi završe kompletan uviđaj i istragu.

Autor: Dalibor Stankov