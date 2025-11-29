UŽAS U SRPSKOM KOMŠILUKU! Troje dece povređeno u eksploziji u Novom Vinodolskom!

Danas popodne u Novom Vinodolskom došlo je do eksplozije nepoznate naprave, pri čemu je povređeno nekoliko dece, prema nezvaničnim informacijama, troje mališana, javlja portal Burin.



Deca su prevezena u Riječki Kliničko-bolnički entar, a prema prvim informacijama, nisu zadobila teže povrede.

Eksplozija se dogodila oko 15 sati na otvorenom prostoru, a o incidentu su obaveštene sve hitne službe.



Policija je kratko saopštila da je aktivirana nepoznata naprava, te da je u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznate detaljnije informacije.

Eksplozija se dogodila oko 15 sati na otvorenom prostoru, a o incidentu su obaveštene sve hitne službe.



Policija je kratko saopštila da je aktivirana nepoznata naprava, te da je u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznate detaljnije informacije.

Autor: S.M.