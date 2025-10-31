Eksplodirala cisterna na benzinskoj pumpi: Velika drama u Nemačkoj

AKTUELNO

Više osoba povređeno je u eksploziji na benzinskoj pumpi u Kastrop-Raukselu u Nemačkoj. Prema prvim informacijama, došlo je do eksplozije cisterne!

Prema rečima portparola vatrogasnog udruženja, eksplozija se dogodila u hali jednog servisa za kamione.

Sumnja se da je cisternu za gorivo tokom radova na popravci zahvatio plamen i da je to izazvalo stravičnu eksploziju.

Dve osobe sa teškim povredama zbrinute su na licu mesta i pripremljene za transport helikopterom u bolnicu.

Vatrogasci su pozvani oko 8:16 časova.

Kako javljaju mediji, pumpa se nalazi u industrijskoj zoni na Vestringu. Pored dve teško povređene osobe, još dve su lakše povređene.

U okolnim područjima vlasti su savetovale građane da iz predostrožnosti drže zatvorene prozore i vrata. Dim se širio i preko autoputa 42, zbog čega je vozačima savetovano da voze sporije.

