Blokaderski protest u Novom Pazaru: Pridružio im se i Žujović, koji je žandarma pogodio samostrelom

Izvor: PInk.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Blokederi danas organizuju protest u Novom Pazaru, a na njemu se mogu videti skandalozni natpisi "Republika Sandžak" i slično, čime se poziva na cepanje Srbije.

Jedan od blokadera osumnjičen da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast, Miša Bačulov stigao je ranije danas u Novi Pazar na blokaderski protest gde se sreo sa jednim vehabijom, navode mediji.

Foto: Privatna arhiva

Među učesnicima protesta je i Miloš Žujović koji je ranije ove godine pucao je iz samostrela u pripadnika Žandarmerije koji je bio na dužnosti obezbeđenja Ambasade Izraela, i pogodio ga u vrat.

Oni bi da cepaju Srbiju: Blokaderi spremaju 'Republiku Sandžak' (FOTO)

Kako smo ranije pisali, uoči pompezno najavljenog protesta u Novom Pazaru pojavili su se natpisi koji pokazuju separatističke namere blokadera.

Oglasio se SNS Novi Pazar povodom dolaska opozicionih političara: Naš grad bira mir i zajedništvo

Autor: Pink.rs

#Miloš Žujović

#Novi Pazar

#blokade

#samostrel

#žandarm

