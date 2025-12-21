BAČULOV USLIKAN U NOVOM PAZARU: Blokader posle lažnog trovanja i cisterne sa fekalijama stigao na protest (FOTO)

Miša Bačulov, opozicionar i blokader osumnjičen da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast, nalazi se u Novom Pazaru.

Kako smo ranije pisali, na ulazima u grad su okačeni transparenti "Dobrodošli u Republiku Sandžak" i "Pumpaj autonomiju Sandžaka".

U Novom Pazaru je primećen i Bačulov, koji je nedavno uhapšen dok je organizovao sopstveno trovanje, za koje je planirao da optuži predsednika Aleksandra Vučića. Takođe, prošle godine je dovezao cisternu sa fekalijama ispred Gradske kuće u Novom Sadu.

Inače, Bačulov, prema pisanju medija, važi za jednog od najagresivnijih blokadera.

Autor: Pink.rs