BAČULOV USLIKAN U NOVOM PAZARU: Blokader posle lažnog trovanja i cisterne sa fekalijama stigao na protest (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Miša Bačulov, opozicionar i blokader osumnjičen da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast, nalazi se u Novom Pazaru.

Kako smo ranije pisali, na ulazima u grad su okačeni transparenti "Dobrodošli u Republiku Sandžak" i "Pumpaj autonomiju Sandžaka".

U Novom Pazaru je primećen i Bačulov, koji je nedavno uhapšen dok je organizovao sopstveno trovanje, za koje je planirao da optuži predsednika Aleksandra Vučića. Takođe, prošle godine je dovezao cisternu sa fekalijama ispred Gradske kuće u Novom Sadu.

Foto: Privatna arhiva

Inače, Bačulov, prema pisanju medija, važi za jednog od najagresivnijih blokadera.

#Miša Bačulov

#Novi Sad

#Opozicija

#Politika

#separatizam

