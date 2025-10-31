'TO JE OZBILJAN BIOLOŠKI OTROV, VEĆU KOLIČINU NE BISTE PREŽIVELI!' Evo kako je Bačulov planirao da LAŽIRA trvanje i za to OKRIVI VUČIĆA i državni vrh - SVI DETALJI!

Specijalna emisija TV Pink, Prva TV, Informera i Studija B, emitovana je sa dokazima kako je blokader Bačulov planirao da lažira trovanje i optuži predsednika Vučića za trovanje i izazove krvoproliće i građanski rat.

Gosti emisije bili su bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, novinari Dragan J. Vučićević, Gordana Uzelac, Milomir Marić, Ivana Vučićević i biznismen Branko Babić.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

To je, kako se sumnja, uradio ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.

PRVI SNIMAK - Dokaz velikog zla koji su spremali

Milomir Marić ističe da je dobro što je ovakav plan osujećen.

- Mi smo uvek nasedali na ovakve priče i ovo je prvi put da se razotkriju na vreme. oni su rekli i sami da očekuju još jednu veliku nesreću, jer samo nesreća može da spasi Srbiju po njima. Miša Bačulov je za blokadere junak, ali on je čovek bez mozga kojim je lako upravljati - rekao je Marić.

- Tužno je što je nesreća već godinama politički kapital u Srbiji. Videli smo strašne tragedije u svetu, pa nisu ovako politizovane - rekao je Marić.

Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik Srpske napredne stranke, se nalazi ispred Skupštine Srbije gde su se okupili građani koji zahtevaju pravdu za tragediju u Novom Sadu.

Građani Srbije su se okupili ovde večeras, jer su željni pravde. Željni su da tužilaštvo konačno odradi svoj posao i da budu procesuirani svi odgovorni za pad nadstrešnice. ja od večeras stupam u štrajk glađu, jer je dosta bilo. Ovo je zadnji apel tužilaštvu da se probudi i da radi svoj posao. Pogledajte šta ste napravili - rekao je Mrdić.

Zorana Mihajlović ističe da blokaderi mesecima rade na uništenju Srbije.

- Desilo se ono što nikako jedna država ne bi trebalo da doživi, a to je politički antetant na predsednika i njegovu porodicu. Ovim potezom bi se sigurno izazvao građanski rat i krvoproliće. Nestalo bi ono što se zove suština naše zemlje, ona Srbija koja želi da se gradi i ide napred - rekla je Mihajlović i dodala:

- Kada udarate nekoga u državi onda udarate onda najjačeg. svi oni koji ne vole vlast i koji se bune ne mogu da kažu da je Srbija danas u lošijoj poziciji nego 2012. Ljudi treba da počnu da razmišljaju o tome kako da sačuvamo državu - rekla je Mihajlović.

Dragan J. Vučićević dodaje da ovo jedan zločinački plan od strane blokadera kako bi se izazvao državni udar.

- Ovo su zlikovci. Ljudi koji su spremni da sruše sve i sruše državu. Da je ovo prošlo izazvao bi se građanski rat u Srbiji. ovo je jedan monstruozni plan i ovde Miša Bačulov nije sam - rekao je Vučićević i dodao:

- Prvi koji je pokrenuo nasilne demonstracije nakon pada nadstrešnice bio je upravo Miša Bačulov koji je na dan pada nadstrešnice šetao ispre železničke stanice i kuckao nešto na telefonu. Ti dokazi su tek pre par dana objavljeni - rekao je Vučićević.

Gordana Uzelac, novinarka televizije Pink, kaže da su današnji snimci zaista šokantni i da su direktan napad na državu.

- Ja sam bila šokirana kada sam videla ove snimke, a to su potvrdili i moji sagovornici. Ovo je zaista prešlo svaku granicu. Direktan napad na državu i na svoj narod. Moramo samo da se zapitamo šta dalje? - rekla je Uzelac.

- Da je ovo prošlo krenula bi prava odmazda prema predsedniku Vučiću - rekla je Uzelac.

Ivana Vučićević dodaje da je ovo kulminacija svega čemu smo svedoci poslednjih godinu dana.

- Ovo je kulminacija svega što smo videli prethodnih godinu dana. svaki korak je urađen kako bi se nanela šteta Srbiji. ovo je najbolji pokazatelj toga kako bi izgledala naša zemlja da je oni vode - rekla je Vučićević.

- Hteli su da sutra padne krv i da sklone predsednika Vučića i njegovu porodicu. To im je bio plan od samog početka - rekla je Vučićević.

Branko Babić kaže da blokaderi svaku tragediju pokušavaju da iskoriste u političke svrhe.

- Za svaku tragediju ili nesreću, blokaderi krive samo Aleksandra Vučića. verujem da sve ovo ne može Miša Bačulov da smisli, ali je čudno da snimke gde šeta ispred železničke stanice u Novom Sadu nije ranije pojavio - rekao je Babić i dodao:

- Treba detaljno ispitati sa kime je ovaj čovek komunicirao u prethodne dve godine, treba ih sve pozvati na razgovor i detaljno ispitati, jer nije slučajnost da se on baš svuda pojavljuje - rekao je Babić.

DRUGI SNIMAK - Bačulov u nekoj medicinskoj ustanovi razgovara sa doktorom

Mihajlović upozorava sve građane koji sutra izlaze na proteste organizovane od strane blokadera u Novom Sadu.

- Moramo da razumemo da je njima još samo prvi novembar ostao kako bi pokušali da urade nešto. Građani koji sutra izlaze, trebalo bi da obrate pažnju, jer nam te stvari zaista ne trebaju. neće oni urušiti državu, ali bi mogli da izazovu krvoproliće - rekla je Mihajlović.

TREĆI SNIMAK - Bačulov se raspituje o delovanju otrova koji može da popije

Babić dodaje da se od blokadera sada može očekivati sve.

- Imali smo pokušaj silovanja, pokušaj spaljivanja Jaćimovića, lažno ubistvo onog nepostojećeg dečka i sada trovanje. Od njih može sve da se očekuje - rekao je Babić.

Gordana Uzelac dodaje da još uvek nismo ni svesni posledica koje je ovaj pokušaj državnog udara mogao da izazove.

- Ovo je kombinacija političkog, psihološkog i medijskog udara kako bi se izvela destabilizacija Srbije. Još uvek nismo ni svesni kolike su posledice mogle da budu - dodala je Uzelac.

Obraćanje ministra Lončara

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar se uključio u emisiju i objasnio šta je ricin.

- Ricin je ozbiljan biološki otrov, do sada je registrovano 750 dokazanih trovanja ricinom. Filmovi su snimani o njemu, evo i kod nas u priči blokadera. Otrov može da izazove ozbiljne posledice, gubitka svesti, kašlja, mučnine, otežano disanje — veće količine ne možete da preživite - rekao je Lončar.

- Ne mislim da sada opterećujemo ljude, samo da imaju u vidu da je najozbiljniji biološki otrov, 750 slučajeva registrovanih, dokazanih trovanja sa njim.

"Njima je jedino ostalo da unište Aleksandra Vučića"

Kako je istakao, problem je predsednik Vučić.

- Ja stvarno bih zamolio sve ljude da se više ne pravimo naivni. Posle zvučnog topa, posle dečka od 16 godina koji je preminuo od torture policije u Valjevu, koji ne postoji, posle objave da je devojka bila privedena u policijsku stanicu, da je tamo se dešavalo ne znam šta, pa dokazano da se ni to nije desilo, očigledno da vođama ovih blokada, ovog haosa koji žele da izazovu, nisu uspeli u svojim namerama, njime ostaje jedan jedini problem. Ja mislim da je to sada svima u Srbiji i šire jasno. Oni imaju jedan jedini problem, to je Aleksandar Vučić. Oni drugi problem nemaju. Pokušali su na sve načine da ga reše, nisu uspeli. Odlučili su se na ovaj potez. Zašto? Jednostavno, posle ovoga, da je ovo njemu uspelo, života Aleksandru Vučiću ne bi bilo. Zamislite scenario koji su oni napravili, taj Bačulov ili ko je već, kao došao je u dodir sa tim potrebom, krene da ima neke od simptoma, mi ne želimo niko da bude povređen, a kamoli da umre

- Onda zamislite te slike kako se on bori za život, kako ima zdravstvene tegobe i njihovu mašineriju koja u istom momentu po komandi, kao što smo videli kako to radi, kaže da je to uradio Aleksandar Vučić. I samo, samo molim vas, nemojte da se pravimo naivni. To je da uništite život Aleksandru Vučiću, ne samo njemu, nego i njegovoj deci. On od tog momenta postaje ubica koji pokuša da ubije nekog Bačulova i njemu više života nema, Vučiću nema života. Ne samo političkog, šta će onda živeti, šta će onda reći svojoj deci, šta da kaže za sve što je uradio sada, do sada, a šta da kažu njegova deca. Jel neko razmišlja o tome, ljudi, o čemu mi pričamo, o čemu se ovde radi? - rekao je i dodao:

- Ovo je pokušaj da se uništi, da ne postoji Aleksandar Vučić, ne Bačulov. Nemojte da menjate teze. Da ne postoji Aleksandar Vučić, a bez Aleksandra Vučića ne bismo imali ovu Srbiju koju imate sada i koja godinu dana uspeva da se izbori sa svima njima koji pokušavaju da je sruše, da od nje naprave jednu pokornu, ne znam ni kako da nazovem, koja će da sluša i da ispunjava raznorazne zahteve raznih probisvetova i sveta sa raznoraznih krajeva koji imaju svoje interese, da Srbija nema svoj interes i njima ne odgovara to što radi Vučić. On vodi neku srpsku politiku koja je dobra za srpski narod, dobra za građane Srbije, ne vodi politiku koja je u interesu istoka, zapada, severa, juga, ni jednu drugu. Oni su se sad svi udružili. Znači, nemojte uopšte da imate dilemu.

Mihajlović dodaje da je izveštavanje javnog medijskog servisa o današnjim događajima skandalozno.

- Ništa na tim medijima nije bilo korektno. oni rade sa blokaderima i učestvuju u obojenoj revoluciji, ali kako izveštava Javni medijski servis, to je skandal, njih plaćamo svi mi i on je dužan da informiše građane onako kako je red. Kod njih je današnji događaj neka dvanaesta vest - rekla je Mihajlović.

Istraživanje IPSOS-a

Prema najnovijem omnibus istraživanju za oktobar mesec prestižne agencije Ipsos da se parlamentarni izbori u Srbiji održavaju u nedelju 2. novembra, lista Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića osvojila bi 49,1 odsto glasova, dok bi tzv. "studentska lista" dobila 9,2 procenata podrške građana.

Autor: Iva Besarabić