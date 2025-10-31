'TO JE OZBILJAN BIOLOŠKI OTROV, VEĆU KOLIČINU NE BISTE PREŽIVELI!' Ministar Lončar otkrio sve o ricinu koji je Bačulov hteo da koristi za lažno trovanje!

Ministar je napomenuo da je jedini cilj blokadera uništenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar se uključio u večerašnju Specijanu emisiju i objasnio šta je ricin.

- Došli smo u situaciju u koju niko u Srbiji nije ni sanjao da može da se dođe, da govorimo o fejk trovanjima. Ricin je otrov, imamo rezultovanih preko 700 slučajeva... Korišćeni u nekim političkim ubistvima, i evo ga ovde kod nas u priči, kod naših vođa bloakda, svega što se dešava. Taj otrov, u bilo kom obliku da se nađe pored vas, može svašta da izazove. Ako je veća količina to ne možete da preživite... Pitanje je sa kakvim posledicama ćete proći, ako budu manje doze - rekao je Lončar.

750 dokazanih slučajeva imamo, to je opasan otrov, dodao je Lončar.

- Ja bih zanolio sve ljude da se više na pravimo naivni. Posle zvučnog topa, dečaka koji je preminuo u Valjevu. Posle devojke koja je navodno dobila batie u policijskoj stanici... Očigledno da vođama blokada nisu uspele njihove namere, Njima je ostao jedan jedini problem, a to je Vučić. Dugi problem nemaju. Pokušali su na sve načine da ga reše, to nisu uspeli. Posle ovoga, da mu je uspelo, žiota Vučiću ne bi bilo. Zamislite scenario koji su oni napravili... Kao, krenu simptomi, mi ne želimo niko da bude povređen... Zamislite te slike kako se on bori za život, pa njihova mašinerija kaže da je Vučić to uradio, da ne bi vodio proteste... Nemojte da se pravimo naivni - dodao je Lončar.

Zloupotrebljavaju ljude, koji su nezadovoljni bilo čim, ali oni ih korste za ovo, Ljudim, ne podržavajte one koji ovo žele da izvedu, dodaje Lončar.

- Onda zamislite te slike kako se on bori za život, kako ima zdravstvene tegobe i njihovu mašineriju koja u istom momentu po komandi, kao što smo videli kako to radi, kaže da je to uradio Aleksandar Vučić. I samo, samo molim vas, nemojte da se pravimo naivni. To je da uništite život Aleksandru Vučiću, ne samo njemu, nego i njegovoj deci. On od tog momenta postaje ubica koji pokuša da ubije nekog Bačulova i njemu više života nema, Vučiću nema života. Ne samo političkog, šta će onda živeti, šta će onda reći svojoj deci, šta da kaže za sve što je uradio sada, do sada, a šta da kažu njegova deca. Jel neko razmišlja o tome, ljudi, o čemu mi pričamo, o čemu se ovde radi? - rekao je i dodao:

- Ovo je pokušaj da se uništi, da ne postoji Aleksandar Vučić, ne Bačulov. Nemojte da menjate teze. Da ne postoji Aleksandar Vučić, a bez Aleksandra Vučića ne bismo imali ovu Srbiju koju imate sada i koja godinu dana uspeva da se izbori sa svima njima koji pokušavaju da je sruše, da od nje naprave jednu pokornu, ne znam ni kako da nazovem, koja će da sluša i da ispunjava raznorazne zahteve raznih probisvetova i sveta sa raznoraznih krajeva koji imaju svoje interese, da Srbija nema svoj interes i njima ne odgovara to što radi Vučić. On vodi neku srpsku politiku koja je dobra za srpski narod, dobra za građane Srbije, ne vodi politiku koja je u interesu istoka, zapada, severa, juga, ni jednu drugu. Oni su se sad svi udružili. Znači, nemojte uopšte da imate dilemu.

Autor: D.Bošković