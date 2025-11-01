ON JE PROIZVOD STRANIH OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI! Spasić tvrdi da je Miša Bačulov dobio NOVAC: Evo o kojoj je cifri reč

Pripadnici Uprave kriminalisticke policije juče su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili u Novom Sadu blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

U medijima su objavljeni snimci koji pokazuju kako su Miša Bačulov i blokaderi planirali državni udar, a na kojima se jasno čuje kako sa doktorima razmatra kako i čime da se otruje, te da li i na koji način može da se spasi.

Bivši obaveštajac Božidar Spasić je uveren da je Bačulov dobio nalog da pokuša da se otruje.

- Ja sam 10 godinama radio u državnoj bezbednosti upravo na pripremi operacija, poput ove koju je Bačulov pokušao da izvede. Za ovakve akcije se ne angažuje profesor sa univerziteta, doktora ili žene, nego lice koja je na ivici - između kriminala, bezbeznog života, a i on se neko vreme stavio na čelo tog pokreta, verovatno pod nečijim uticajem. Bačulov je proizvod stranih obaveštajni službi - navodi Spasić za Pink.rs i ukazuje:

Da ne filozofiramo previše, on je pred ovu operaciju tri puta boravio u Hrvatskoj, dva puta u Bosni i Hercegovini i imao je još jedan neutvrđen izalazak iz zemlje. On je odlazio na sastanke sa predstavnicima hrvatske obaveštajne službe, a ustvari je reč o agentima nemačkih i engleskih obaveštajnih službi koje koordiniraju ove akcije..Kada kreću ovi iz Sandžaka to organizuje obaveštajna služba iz Bosne, adnosno iz Turske. Ništa ovde nije slučajno. Ne može jedan Bačulov ovo da smisli

- Presečena je ozbiljna teroristička aktivnost. Srbija ne sme da potceni protivnike, ni blokadere...Bačulov je dobio zadatak da ispita mogućnosti kako da to sprovede u delo. Služba ga je pratila. Nije se raspitivao u Novom Sadu jer je bio svestan da je to rizično, dolazio je u Beograd - objašnjava Spasić.

Smatra da je Bačulov za ovu akciju dobio novac.

- Uplaćeno mu je par stotina hiljada evra avansa da izrežira ovde da je pokušano njegovo ubistvo. To naše službe verovatno znaju. On je nalogodavcima obećao da će to ozbiljno biti izvedeno. Hteo je da predstavi kako režim ovde, ili čak sam Aleksandar Vučić ubija svoje političke protivnike i to bi se nadovezalo na priču o represiji vlasti - istakao je Spasić.

Ocenio je da nije reč ni o kakvoj uceni.

- Ja sam radio da takvim ljudima, sa njim rade obevaštajne službe. Ovo je neka služba preko Bačulova organizovala specijalnu akciju u Srbiji. Uvek se bira čovek iz "podzemlja". To su takozvane korisne budale. Oni rade za pare - objasnio je Spasić.

Ne isključuje mogućnost da je Bačulovu sužba naložila da sam pronađe sredstvo, da ne bi postojali dokazi o nabavci.

- Služba koja je radila sa njim, razgovarala je i sa ljudima iz njegovog okruženja da bi bilo spremni na ono što će se dešavati. Postavlja se pitanje nije li Bačulov doneo i otrov, pa se samo raspituje o posedicama - ukazao je Spasić.

Autor: S.M.