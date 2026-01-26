JEZIVE SCENE U SURČINU: Smrskao mu lice, lekari u šoku gledali povrede! POLICIJA GA ODMAH ŠČEPALA!

Pripadnici policije u Surčinu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, lišili su slobode N. L. (36) zbog sumnje da je brutalno pretukao S. M. (41), nanevši mu jezive povrede glave i lica.

Vojvođanska ulica u Surčinu bila je u nedelju uveče poprište stravičnog nasilja koje je rezultiralo hospitalizacijom jednog muškarca u kritičnom stanju. Kako saznajemo, nakon kraće rasprave, došlo je do fizičkog obračuna u kojem je S. M. (43) izvukao deblji kraj.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, napad je bio toliko silovit da je žrtvi smrskano lice. S. M. je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar, gde su lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život.

„Pacijent je primljen sa teškim traumama kostiju lica i glave. Zbog ozbiljnosti situacije, on je nakon ukazane pomoći zadržan na odeljenju Šok E (intenzivna nega)“, kaže naš sagovornik.

Efikasna akcija policije u Surčinu

Iako je napadač pokušao da se udalji, policija u Surčinu je munjevitom akcijom na terenu uspela da identifikuje osumnjičenog i liši ga slobode u najkraćem mogućem roku.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom N. L. (36) određeno je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje pod sumnjom da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Istraga je trenutno fokusirana na utvrđivanje motiva koji su doveli do ovolike brutalnosti. Policija je obavila uviđaj u Vojvođanskoj ulici, a pregledaju se i snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se sklopila potpuna slika ovog incidenta koji je uznemirio stanovnike Surčina.

Autor: S.M.