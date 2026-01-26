ZBOG JEDNOG POGLEDA IZVADIO NOŽ I ZARIO MU U SRCE: Jezivi detalji krvavog napada u centru Beograda

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Isidora Š. (32) zbog postojanja opravdane sumnje da je 2. oktobra 2025. godine u Sinđelićevoj ulici nožem pokušao da liši života oštećenog N.L.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se stavlja na teret krivično delo Ubistvo u pokušaju. Tužilaštvo je predložilo sudu da Isidoru Š. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da je Isidor Š. 2. oktobra oko 16 časova u Sinđelićevoj ulici pokušao da liši života N.L. tako što se kretao trotoarom navedene ulice držeći maloletnu ćerku u rukama, pa kada se mimoišao sa oštećenim N.L, koji se kretao u suprotnom smeru uputio mu je pogled, te mu se obratio mu se rečima: „Šta me gledaš!“.

Nakon toga je maloletnu ćerku spustio iz naručja i iznenada iz trenerke izvadio nož, te je oštećenom N.L. zadao ubod u desnu stranu grudnog koša, nanevši mu tom prilikom laku telesnu povredu.

Oštećeni N.L. je uspeo da pobegne, a osumnjičeni je krenuo za njim držeći nož u ruci.



Autor: Iva Besarabić