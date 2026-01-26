SAZNAJEMO: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića! Spektakularna akcija UKP PU za grad Beograd

AKTUELNO

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) PU za grad Beograd, nakon intenzivnog operativnog rada, locirali su i uhapsili u glavnom gradu muškarca osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića.

Rezultat saradnje policijskih snaga

Ova akcija hapšenja rezultat je koordinisanog rada i prikupljanja dokaza. Osumnjičenog su uhapsili pripadnici UKP PU za grad Beograd, čime je uspešno okončana potraga za licem koje se tereti za ovu likvidaciju.

Ko je bio Živko Bakić?

Živko Bakić je u javnosti bio poznat kao osoba optužena da je, kao član organizovane kriminalne grupe, učestvovala u švercu 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njegovo ime povezivalo se sa ozbiljnim kriminalnim strukturama.

Napadač odranije poznat policiji

Prema saznanjima iz istrage, muškarac koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio ubistvo ima obiman kriminalni dosije. Veruje se da je likvidacija povezana sa obračunima unutar podzemlja.

Uskoro opširnije...

