Otkrivamo identitet osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića: Posle zločina se krio u stanu na Voždovcu, OVO su detalji

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) PU za grad Beograd, nakon intenzivnog operativnog rada, locirali su i uhapsili u glavnom gradu muškarca osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića.

Ova akcija hapšenja rezultat je koordinisanog rada i prikupljanja dokaza. Osumnjičenog su uhapsili pripadnici UKP PU za grad Beograd, čime je uspešno okončana potraga za licem koje se tereti za ovu likvidaciju.

Kako saznajemo, uhapšen je Aleksandar D. iz Prokuplja.

On se od ubistva 16. januara krio u štek stanu na Voždovcu.

Ko je bio Živko Bakić?

Živko Bakić je u javnosti bio poznat kao osoba optužena da je, kao član organizovane kriminalne grupe, učestvovala u švercu 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njegovo ime povezivalo se sa ozbiljnim kriminalnim strukturama.

Napadač odranije poznat policiji

Prema saznanjima iz istrage, muškarac koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio ubistvo ima obiman kriminalni dosije. Veruje se da je likvidacija povezana sa obračunima unutar podzemlja.

UŽAS U HRVATSKOJ: Auto sa SRPSKIM tablicama PREPOLOVLJEN, šestoro povređenih u stravičnom sudaru, među njima i dete

