Na suđenju Belivuku odbrana tvrdi da je materijal sa 'Skaja' nezakonit: OVO su novi detalji

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je u nastavku suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, čiji su pripadnici optuženi za najteža krivična dela, prikazana dokumentacija o pribavljanju materijala sa kriptovane aplikacije “Skaj”.
U sudnici je prikazana dokumentacija iz Francuske, odnosno zamolnice koje je srpsko tužilaštvo uputilo pravosudnim organima Francuske radi pribavljanja materijala sa kriptovane aplikacije “Skaj”.
Postupajući tužilac je naveo da je reč o zakonitim dokazima pribavljenim iz Francuske, dok odbrana to osporava.
Branilac Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih tvrdi da materijal sa “Skaja” ne može da se koristi za sva krivična dela koja su u optužnici.
Naime, on je naveo da je tužilaštvo napravilo propust jer je u zahtevu za dostavljanje materijala sa “Skaja” iz Francuske navelo da će se koristiti samo za ubistva Gorana Veličkovića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje, kao i za oružje pronađeno na stadionu Partizana.
On tvrdi da zbog toga materijal sa “Skaja” ne može da se koristi za ostala četiri ubistva i oružje koje je pronađeno u kući u Ritopeku.
Optuženi vođa grupe je rekao da smatra da su ti dokazi nezakoniti, montirani i fotošopirani.
Optuženi Marko Miljković je potom dostavio tri presude sudova u Francuskoj iz kojih, kako tvrdi, proizilazi da dokazi sa kriptovane aplikacije “Skaj” ne mogu da se koriste kao dokazi u Srbiji.
On tvrdi da postoji kontradiktornost jer u Francuskoj navode da je reč o presretnutim komunikacijama, a u Srbiji da je zaplenjen server sa podacima.
Miljković je dodao da je angažovao francuske advokate da budu stručni savetnici.
Sudija je pomenula pisma koja su Belivuk i Miljković slali, i navela da je većina prosleđena u tužilaštvo, a da je mali broj zadržan.
Suđenje se nastavlja u sredu.
Pripadnici ove grupe optuženi su za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.
Autor: Marija Radić