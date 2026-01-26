PAO PROFESIONALNI LOPOV NA GRANICI: U kolima krio alat za obijanje, drogu i špijunsku opremu – Odmah mu stavljene LISICE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, u saradnji sa UKP-om i Osnovnim javnim tužilaštvom, izveli su munjevitu akciju na Graničnom prelazu Gradina koja je rezultirala hapšenjem bugarskog državljanina B. G. (37).

Ono što je policija pronašla u njegovom automobilu podseća na najnapetije akcione filmove o hakerima i profesionalnim provalnicima!

Špijunska oprema i lažne kartice

Prilikom detaljnog pretresa automobila, policajci su ostali u neverici pred tehnologijom koju je osumnjičeni posedovao. Kod B. G. je pronađen čitav arsenal za digitalni kriminal:

9 blanko platnih kartica spremnih za falsifikovanje.

Čitači i duplikatori (skimeri) za kopiranje podataka sa pravih kartica.

Uređaj za kopiranje RFID kartica (beskontaktne kartice i ključevi).

Radio stanica sa punjačem za komunikaciju.

Alat za obijanje i detektori prisluškivanja

Osim digitalnog alata, Bugarin je bio spreman i za "fizički posao". U automobilu su pronađena četiri seta alata za obijanje i dekodiranje najsavremenijih brava, ali i detektor signala kamera i prisluškivača – što ukazuje na to da je osumnjičeni bio izuzetno oprezan i obučen da izbegne policijsku prismotru.

Narkotici i internet ruter

Kao "šlag na tortu", policija je pronašla i manju količinu marihuane, drobilicu za narkotike, internet ruter i tri mobilna telefona, što dodatno produbljuje sumnju o širokom spektru kriminalnih aktivnosti kojima se ovaj 37-godišnjak bavio.

Brza reakcija tužilaštva

Osumnjičenom se na teret stavlja više krivičnih dela: falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, nabavljanje sredstava za falsifikovanje, kao i neovlašćeno držanje opojnih droga. Nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, određen mu je pritvor.

Autor: Dalibor Stankov