'Deluje da pokušavaju da zataškaju...' Novosađanka (19) poginula na parasejlingu u Budvi, porodica 8 meseci čeka pravdu: Vikala je 'SPUSTITE ME' iz sveg glasa, niko je nije čuo!

Tragična smrt novosađanke tokom parasejling vožnje u Budvi iz maja 2025. ostaje nerazjašnjena. Porodica stradale devojke nije dobila ključne informacije o odgovornosti, te izražava nezadovoljstvo radom crnogorskih institucija.

Smrt devojke iz Novog Sada, koja je 28. maja 2025. godine tragično nastradala tokom parasejlinga u Budvi, i dalje je obavijena velom misterije. Iako je od nesreće prošlo više meseci, porodica stradale devojke i dalje nema osnovne informacije o tome ko je odgovoran za tragediju, dok istraga, kako tvrdi njihov punomoćnik, praktično stoji u mestu.

Advokat porodice, Mirko Bogićević, izneo je nova, zabrinjavajuća saznanja koja, prema njegovim rečima, ukazuju na ozbiljne propuste nadležnih organa u Crnoj Gori.

- Nemamo još uvek nikakvih informacija o samom slučaju. Poslednje što nam je rečeno jeste da zbog zaštite podataka i istrage ne mogu da nam daju više detalja. Ne znamo ni da li se uopšte vrše provere firme koja je pružala te usluge. Sve je na nivou pretpostavki - rekao je Bogićević.

"Ne znamo ni da li se uopšte vrše provere firme koja je pružala te usluge. Sve je na nivou pretpostavki "

Smrt mlade Novosađanke i dalje je bez epiloga, a porodica i dalje čeka odgovore, ko je odgovoran za tragediju, zašto niko nije procesuiran i da li će pravda ikada stići one koji su, kako tvrde, direktno ili indirektno krivi za tragediju koja je prekinula jedan mladi život.

Podsetimo, devojka je stradala u Budvi 28. maja prilikom parasejlinga, a snimak tragedije brzo se pojavio na društvenim mrežama.

Vikala na sav glas, ali je niko nije čuo

Očevici su ispričali da je sve u početku delovalo uobičajeno.

- Sve je delovalo u redu. Objasnili su joj kako funkcioniše parasejling, nije pokazivala nikakav strah. Međutim, kada je došlo vreme da se let završi, svedoci kažu da je počela da paniči i viče, odnosno da se uplašila - rekao je ranije radnik druge agencije za vodene sportove iz Budve.

- Kažu da je vikala iz sveg glasa, "Spustite me, spustite me!". Ali to nije mogao da čuje kapetan broda, koji je upravljao plovilom, jer od buke motora nije mogao da čuje njen glas.

Crnogorsko tužilaštvo ćuti

Advokat porodice oštro kritikuje rad nadležnih institucija.

- Smatram da tužilaštvo i policija nisu preduzeli sve neophodne radnje kako bi se utvrdila odgovornost. Izostala je proaktivnost, ali i osnovna komunikacija sa porodicom, koja ima pravo da zna pod kojim okolnostima je njihova ćerka izgubila život - rekao je Bogićević.

Porodica, kako navodi, strahuje da se ceo slučaj pokušava zataškati.

- Ne znamo ni da li se vrše neke provere, možda tog preduzeća koje je davalo te usluge, ali mi to ništa ne znamo, sve je sama pretpostavka. Deluje kao da pokušavaju da zataškaju, nadam se da to nije slučaj, ali strah nas je da je ipak reč o tome. Ne želim da verujem da je to u pitanju, ali sve što se do sada dešava uliva strah da istina neće izaći na videlo - dodaje on.

Skiperi stranci, pa proterani

Podsetimo, ona je poginula tokom parasejling vožnje, a ubrzo nakon nesreće u Budvi u javnosti se pojavio i audio-snimak razgovora skiperakoji su upravljali gliserom koji je vukao padobran. Međutim, prema saznanjima porodice, identitet tih osoba nikada nije zvanično saopšten.

- Neshvatljivo je da porodica još ne zna ni imena ljudi koji su upravljali plovilom, niti da li su oni uopšte saslušani. Nije utvrđeno ni da li su bili pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci - ističe advokat.

"Ne znam da li je živa"

Na početku snimka čuje se glasna muzika, voda i jak zvuk motora. U jednom momentu, jedan od skipera, Srbin, primećuje da je sedište prazno i počinje da viče i da psuje na engleskom.

Nakon psovki je rekao drugom:

- Nema devojke, jao! Kada je pala?! Glupa reklama!

- Ne znam - odgovorio je drugi skiper, inače turski državljanin.

- Kako je ovo moguće - govorio je srpski državljanin koji je psovao sve vreme.

Prema njegovim tvrdnjama, dvojica skipera su strani državljani koji, navodno, nisu imali ni prijavljen boravak u Crnoj Gori, niti dozvole za rad i upravljanje plovilom.

- Imamo saznanja da nisu bili obučeni za korišćenje parasejling opreme, a ono što posebno bode oči jeste činjenica da su nakon nesreće proterani iz zemlje, bez ikakvog zadržavanja - tvrdi Bogićević.

Još jedna nesreća i niko nije odgovarao

Posebno uznemirujuća činjenica, kako je ranije ispričao advokat, jeste da se nekoliko nedelja nakon njenog stradanja dogodila još jedna nesreća u organizaciji iste firme.

- Tokom vožnje došlo je do otkačinjanja padobrana, a osoba koja se nalazila u njemu završila je u obližnjem naselju u Budvi. Samo pukom srećom izbegnuta je nova tragedija - kaže Bogićević.

Uprkos tome, firma je, kako tvrdi, nastavila da nesmetano pruža usluge tokom cele letnje sezone.

- Ovo očigledno nije bio izolovan incident, a činjenica da je firma nastavila sa radom je krajnje neshvatljiva - zaključuje advokat.

Autor: Jovana Nerić