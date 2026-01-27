OTKRIVENO KO JE DEVOJKA (24) ČIJE TELO JE NAĐENO NA PALILULI! Svedoci čuli tup udarac, pa KRIKE IZ ZGRADE: Cimerke jedine znaju šta se dešavalo u stanu!

Misteriozna smrt mlade državljanke Crne Gore A.K. (24), čije je telo pronađeno sinoć oko 21 sat na pločniku ispred višespratnice na Paliluli, dobila je novi obrt nakon što su njene cimerke policiji otkrile detalje njihovog zajedničkog života.

Stanovnici beogradske opštine Palilula i dalje su u šoku nakon jezive scene koja se odigrala sinoć u srcu naselja. Prema informacijama do kojih smo došli, mlada devojka, državljanka Crne Gore, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pala je sa zgrade pravo na beton, pred očima šokiranih prolaznika.

"Čuo se samo tup udarac"

Svedoci tragedije opisuju trenutke užasa kao nešto što se viđa samo na filmu. Oko 21 čas, tišinu je prekinuo zvuk udarca, a potom i krici koji su dopirali iz zgrade.

"Mislili smo da je nešto palo sa terase, ali kada smo prišli, zatekli smo nepomično telo. Ubrzo su se na prozorima pojavile njene drugarice koje su počele da vrište. Bilo je jezivo", navodi jedan od komšija za naš portal.

Ključni iskazi cimerki i istraga VJT

Policija je odmah nakon dolaska na lice mesta blokirala ulaz u zgradu i započela ispitivanje devojaka sa kojima je nastradala 24-godišnjakinja delila stan. Iako se prvobitno verovalo da je u pitanju nesrećan slučaj, sumnja se da je devojka skočila sa zgrade, ali se motivi i dalje ispituju u strogoj tajnosti.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu naložilo je sledeće korake:

Hitna obdukcija tela radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Toksikološki nalaz kako bi se proverilo prisustvo supstanci u krvi.

Šta krije stan na Paliluli?

Dok se čekaju zvanični rezultati sa Instituta za sudsku medicinu, istražitelji pokušavaju da utvrde da li je devojka ostavila oproštajno pismo ili je reč o trenutku rastrojstva. Izjave njenih cimerki su ključne, jer su one bile poslednje koje su je videle živu pre kobnog pada u 21 sat.

Tragedija mlade Crnogorke pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama, dok Palilula čeka odgovore na pitanja koja su za sada obavijena velom tajne.

