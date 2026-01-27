UŽAS NA PALILULI! Devojka (24) pala pred prolaznike, izjave cimerki bacile NOVO SVETLO na jezivu tragediju!

Muk, šok i neverica zavladali su sinoć beogradskim naseljem Palilula kada je, oko 21 sat, telo mlade devojke palo na pločnik ispred višespratnice, ostavljajući prolaznike u stanju potpunog užasa.

Sinoćna scena na Paliluli podsećala je na kadrove iz filmova strave. Oko 21 čas, u trenutku kada je na ulicama još uvek bilo šetača, telo devojke (24) završilo je na betonu ispred zgrade u kojoj je živela. Dok policija i Više javno tužilaštvo (VJT) pokušavaju da odgonetnu da li je reč o nesreći ili namernom skoku, komšije i očevici ne mogu da se oporave od onoga što su videli.

Ispovest svedoka: „Mislili smo da je nešto palo sa terase“

Jedan od stanara zgrade, koji se u trenutku tragedije nalazio svega nekoliko metara od mesta pada, opisao je trenutke užasa za naš portal.

"Sve se desilo u sekundi. Šetao sam psa i odjednom se začuo taj jeziv, tup udarac o beton. Prvo sam pomislio da je nekome pao saksija ili komad nameštaja sa terase, ali kada sam prišao... taj prizor neću zaboraviti dok sam živ. Devojka je nepomično ležala, a ubrzo se začuo vrisak sa viših spratova. Ljudi su počeli da izleću iz zgrade, zavladala je opšta panika", priča vidno potreseni komšija.

Misterija u stanu: Šta znaju cimerke?

Dok je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt, policija je odmah blokirala ulaz u zgradu. Fokus istrage je na stanu u kojem je devojka živela sa drugaricama. Istražitelji su satima obavljali razgovor sa njenim cimerkama, pokušavajući da saznaju šta se dešavalo neposredno pre 21 sat.

Za sada, odgovori su zaključani iza policijskih traka. Nije poznato da li je bilo svađe, prepirke ili je devojka u tišini odlučila da zakorači u smrt. Po nalogu VJT, naređena je hitna obdukcija i toksikološki nalaz kako bi se utvrdilo da li je nesrećna devojka bila pod dejstvom bilo kakvih supstanci.

„Bila je divno dete“

Komšije za nastradalu devojku imaju samo reči hvale, što dodatno produbljuje misteriju ove tragedije.

Niko od poznanika nije primetio da devojka ima ozbiljnijih problema.

Za sada nema informacija da je ostavljena bilo kakva poruka.

Stanari Palilule su uznemireni jer se sve informacije i dalje drže u strogoj tajnosti.

Policijska istraga se nastavlja, a ključne odgovore pružiće obdukcioni nalaz koji se očekuje u narednim danima. Do tada, Palilula ostaje nema pred tragedijom koja je ugasila jedan mladi život u sekundi.



Autor: Jovana Nerić