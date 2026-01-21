PAO POLJUBAC! Bora i Anasasija bacili sve karte na sto, pa priznali jedno drugom sve emocije, Sandra pala u drugi plan (VIDEO)

Šok i neverica!

Bora Santana došao je u radionicu kako bi porazgovarao sa Anastasijom Brčić.

- Što nisi priznala emocije? Od kad si ti počela da radiš nokte? - pitao ej Bora,

- Ja sam ovo radila pre tebe - rekla je Anastasija.

- Najlepša si, ali više nikad te neću poljubiti - rekao je Bora.

- Sandra Todić ti vrišti tamo - rekla je Anastasija.

- Sutra u vezu ulazim sa njom. Tebi Murat treba da mu je*eš mater, a pola te neće razumeti. Je l' me voliš? Priznaj pi*ko i ja se menjam - rekao je Bora.

- Neću. Ja ne verujem da si ti mene gađao jajima - rekla je Anastasija.

- Volim te, nećemo se muvati. Je l' ti nedostajem? - pitao je Bora.

- Da - rekla je Anastasija.

- I ti meni - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić