PAO POLJUBAC! Bora i Anasasija bacili sve karte na sto, pa priznali jedno drugom sve emocije, Sandra pala u drugi plan (VIDEO)

Šok i neverica!
Bora Santana došao je u radionicu kako bi porazgovarao sa Anastasijom Brčić.
- Što nisi priznala emocije? Od kad si ti počela da radiš nokte? - pitao ej Bora,
- Ja sam ovo radila pre tebe - rekla je Anastasija.
- Najlepša si, ali više nikad te neću poljubiti - rekao je Bora.
- Sandra Todić ti vrišti tamo - rekla je Anastasija.
- Sutra u vezu ulazim sa njom. Tebi Murat treba da mu je*eš mater, a pola te neće razumeti. Je l' me voliš? Priznaj pi*ko i ja se menjam - rekao je Bora.
- Neću. Ja ne verujem da si ti mene gađao jajima - rekla je Anastasija.
- Volim te, nećemo se muvati. Je l' ti nedostajem? - pitao je Bora.
- Da - rekla je Anastasija.
- I ti meni - rekao je Bora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić