AKTUELNO

Zadruga

FUKS DELUKS! Advokatica priznala da je pogazila sve svoje principe zbog Saleta Luksa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica.

Jovana Mitić advokatica je ovonedeljni vođa, koja je počela sa podelom budžeta, a naredni mali budžet dala je Miljani Kulić, a potom i Muratu.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je ovde došao iz inostranstva, ne poznaje kulturu, tradiciju, napredovao je strahovito u tom smislu jezika, izuzetno je inteligentno, bude mi nekad žao što nemaš nivo jezika koji ima prosečan srbin, to zna da te blokira. On je bio korektan, a onda ga je neko naučio i rekao mi je k*rvo, to tebi ne priliči, ja mislim da to nisam zaslužila. Alavost je smrtni greh u svim religijama. To nije lepo. Ali si vredan i svima pružaš ruku. Ja se ne slažem sa onim što je Sarina majka rekla da hoćeš samo da j... Ti nisi taj profil dečka, nije ti to prioritet - rekla je Jovana.

- Prvi veliki budžet koji ću da dam je čovek sa kojim sam se makljala, izvoli Fuks Deluks. Na ivici smo bili, razdvajali smo se. Da mi je neko rekao da ću promeniti mišljenje o tebi toliko, ne bih verovala ni u ludilu. Ti si meni sad ovde stariji brat, koji se otrgao kontroli familiji - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ZABRANJENO VOĆE! Mina raskrinkala NOVU AFERU, Sara Raičević sve priznala: Luka i ja smo počeli... (VIDEO)

Domaći

SKANDAL NAD SKANDALIMA! Aneli priznala da ju je Luka TUKAO, nastao muk u Beloj kući: Ovo su svi detalji (VIDEO)

Domaći

NI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE MOGLA DA GA NAPRAVI SREĆNIM KRAJ NJE! Hana unakazila Situ, progovorila o njenim VRADŽBINAMA, pa priznala da je imala An

Domaći

DOBILA JE USLOVNU ZBOG NASILJA U PORODICI: Sita Ahmić uvalila sina u dugove, on priznao koliko se boji za bezbednost svoje porodice! (VIDEO)

Zadruga

Aneli ne veruje šta sluša: Luka sa ponosom priča o Aniti, kao da je nije preoteo od najboljeg druga (VIDEO)

Zadruga

MOŽEMO DA VODIMO BIVŠE DEVOJKE! Asmin tražio poklon od Toše, hoće da iznenadi Aneli! (VIDEO)