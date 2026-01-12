FUKS DELUKS! Advokatica priznala da je pogazila sve svoje principe zbog Saleta Luksa! (VIDEO)

Šok i neverica.

Jovana Mitić advokatica je ovonedeljni vođa, koja je počela sa podelom budžeta, a naredni mali budžet dala je Miljani Kulić, a potom i Muratu.

- On je ovde došao iz inostranstva, ne poznaje kulturu, tradiciju, napredovao je strahovito u tom smislu jezika, izuzetno je inteligentno, bude mi nekad žao što nemaš nivo jezika koji ima prosečan srbin, to zna da te blokira. On je bio korektan, a onda ga je neko naučio i rekao mi je k*rvo, to tebi ne priliči, ja mislim da to nisam zaslužila. Alavost je smrtni greh u svim religijama. To nije lepo. Ali si vredan i svima pružaš ruku. Ja se ne slažem sa onim što je Sarina majka rekla da hoćeš samo da j... Ti nisi taj profil dečka, nije ti to prioritet - rekla je Jovana.

- Prvi veliki budžet koji ću da dam je čovek sa kojim sam se makljala, izvoli Fuks Deluks. Na ivici smo bili, razdvajali smo se. Da mi je neko rekao da ću promeniti mišljenje o tebi toliko, ne bih verovala ni u ludilu. Ti si meni sad ovde stariji brat, koji se otrgao kontroli familiji - rekla je advokatica.

