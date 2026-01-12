AKTUELNO

Zadruga

MOŽEMO DA VODIMO BIVŠE DEVOJKE! Asmin tražio poklon od Toše, hoće da iznenadi Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica.

Robot Toša stigao je u "Elitu 9", a učesnici su se odmah sjatili oko njega.

Jovana Mitić advokatica najavila je Toši da će podela budžeta biti veoma interesantna.

Foto: TV Pink Printscreen

- Podela budžeta mi je za to da kažem svoje mišljenje, danas što duže budu vilenili, duže će trajati podela - najavila je Jovana.

Asmin Durdžić je potom upitao Tošu može li mu pokloniti izlazak gde bi poveo Aneli Ahmić.

- Tošo možemo da vodimo bivše devojke u neki spa centar, ja ću Aneli - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aneli ne veruje šta sluša: Luka sa ponosom priča o Aniti, kao da je nije preoteo od najboljeg druga (VIDEO)

Domaći

ASMIN NAMONTIRAO PORUKE SA ORHIDEJE!? Mina pokrenula Alibabino uništenje, otkrila kako je pokušao da unakazi Aneli: Osveta se služi hladna! (VIDEO)

Domaći

SATERANA U ĆOŠAK! Aneli zanemela na pitanje o bivšem dečku: Asmin je raskrinkao do koske (VIDEO)

Zadruga

IZNENADNA SOLIDARNOST: Asmin istakao da Luka zaslužuje Anelino izvinjenje, smatra da mu je pokazala isključivo NEPOŠTOVANJE! (VIDEO)

Domaći

SVE MAJKE ĆUTE! Luka slao Norine fotografije podršci, a Aneli ga podržavala: Asmin ih jednim potezom demolirao! (VIDEO)

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)