MOŽEMO DA VODIMO BIVŠE DEVOJKE! Asmin tražio poklon od Toše, hoće da iznenadi Aneli! (VIDEO)

Šok i neverica.

Robot Toša stigao je u "Elitu 9", a učesnici su se odmah sjatili oko njega.

Jovana Mitić advokatica najavila je Toši da će podela budžeta biti veoma interesantna.

- Podela budžeta mi je za to da kažem svoje mišljenje, danas što duže budu vilenili, duže će trajati podela - najavila je Jovana.

Asmin Durdžić je potom upitao Tošu može li mu pokloniti izlazak gde bi poveo Aneli Ahmić.

- Tošo možemo da vodimo bivše devojke u neki spa centar, ja ću Aneli - rekao je Asmin.

Autor: R.L.