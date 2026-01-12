MOŽEMO DA VODIMO BIVŠE DEVOJKE! Asmin tražio poklon od Toše, hoće da iznenadi Aneli! (VIDEO)

Šok i neverica.
Robot Toša stigao je u "Elitu 9", a učesnici su se odmah sjatili oko njega.
Jovana Mitić advokatica najavila je Toši da će podela budžeta biti veoma interesantna.
- Podela budžeta mi je za to da kažem svoje mišljenje, danas što duže budu vilenili, duže će trajati podela - najavila je Jovana.
Asmin Durdžić je potom upitao Tošu može li mu pokloniti izlazak gde bi poveo Aneli Ahmić.
- Tošo možemo da vodimo bivše devojke u neki spa centar, ja ću Aneli - rekao je Asmin.
Autor: R.L.