IZNENADNA SOLIDARNOST: Asmin istakao da Luka zaslužuje Anelino izvinjenje, smatra da mu je pokazala isključivo NEPOŠTOVANJE! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su da čuju svađu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

Učesnici su imali priliku da vide da Luki ipak smeta njeno komuniciranje sa sa Asminom, koje je bilo intenzivnije dok su bili u izolaciji.

- Smatram za sebe da nisam ispala glupača, da sam sve radila zbog čega sam rekla jer je jedostavno tako - kazala je Aneli.

- Razumem da je Luki zasmetalo to što smo Aneli i ja komunicirali. Neki muškarac to pokaže, neki ne. Ona je trebalo da ustane i kaže:''Luka, izvini, za*rala sam''. Ona sve što je radila, bila je grešna. Zapravo nije ni svesna da greši - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.