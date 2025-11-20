Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Šok i neverica!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić prošetali su po dvorištu, a ona je iskoristila priliku da ga nagazi zbog flerta sa Dušicom Đokić.

- Uhvati se Dušice po rehabu, blamu! - rekla je Aneli.

- Nerio da li se dešavalo nešto sinoć sa mnom i Dušicom? - pitao je Asmin,

- Malo ste se hvatali - rekao je Nerio.

- Molim!? Po čemu? - pitao je Asmin.

- Po licu - rekao je Nerio.

- Pregrub si kad vređaš žene! Budi tako dobar prema meni uvek, je l' ti jasno? - pitala je Aneli.

- Jasno - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić