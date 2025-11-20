Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Šok i neverica!
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić prošetali su po dvorištu, a ona je iskoristila priliku da ga nagazi zbog flerta sa Dušicom Đokić.
- Uhvati se Dušice po rehabu, blamu! - rekla je Aneli.
- Nerio da li se dešavalo nešto sinoć sa mnom i Dušicom? - pitao je Asmin,
- Malo ste se hvatali - rekao je Nerio.
- Molim!? Po čemu? - pitao je Asmin.
- Po licu - rekao je Nerio.
- Pregrub si kad vređaš žene! Budi tako dobar prema meni uvek, je l' ti jasno? - pitala je Aneli.
- Jasno - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić