OCA STE UBILE TI I SITA! Asmin izneo skandalozne tvrdnje na račun Ahmića, pa jednim potezom uništio Aneli: U Sarajevu si uhapšena zbog... (VIDEO)

Šok i neverica!

Svađa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića trese Belu kuću, pale su najteže optužbe do sad.

- Tebi ne ide u prilog da budeš dobra sa mnom! Jesam li te terao stalno da ideš kod oca?! Boleo te ku*ac! Čovek upao u komu, ukrala mu Sita pre. Umro čovek, nisi ni suze pustile. Dajte mi sutra poligraf! Imam 150 pitanja sad za tebe - skočio je Asmin.

- Bože sačuvaj - rekla je Aneli.

- Niste ga poštovala, umro je kao pacov u alkoholu. Ubile ste ga ti i Sita - vikao je Asmin.

- Moj kvadrat kuće je skuplji od tvoje zgrad! Pričaj kako si ubio rođaka - rekla je Aneli.

- Jesam, evo, i nisam odgovarao. U Sarajevu si bila hapšena zbog droge u va*ini. Nisam ti ja Marinko da me možeš reketirati - rekao je Asmin.

- Tvoju sestru nema ko nije je*ao - rekla je Aneli.

- Dao sam pare da ne bi čovek ponovo upao u komu jer ste mu ukrale! Je l' laž i ovo? - skočio je Asmin.

- Sve je laž - ponavljala je Aneli.

- Mnogo je ružno što ovako pričaš. Pokojnike treba ostaviti da počivaju u miru - ubacio se Luka.

- Svi vi Ahmići ste monstrumi i sve ste prodali i uvalili u zatvor. Hoćeš dokaze kako je i Janjuš reketiran? - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

