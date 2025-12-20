AKTUELNO

Zadruga

Aneli ne veruje šta sluša: Luka sa ponosom priča o Aniti, kao da je nije preoteo od najboljeg druga (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Aniti Stanojlović.

- Koliko sam se puta sa njom nasmejao, nisam za deset meseci sa Aneli. Imam osobu koja mi veruje i koja mi nije spomenula nijednu osobu u kući. Rekla mi je da mi daje sto posto poverenje dok ne vidi sama nešto. Ona je sto posto iskrena, ne pričamo na silu - rekao je Luka.

- Nek se zapiše ovaj datum kad je rekao da mu ne zamera ništa - ubacio se Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Bez dlake na jeziku! Anđelo dao svoj sud o odnosu Alibabe i Aneli: Niko nije pobednik, a ispašta samo Nora (VIDEO)

- Izbrisala je sve što sam imao sa prethodnom devojkom. Posle onoga u hotelu se Aneli ne bih vratio, ali da nije nešto bi bilo između nas. Ovo nije nikakav inat, želim da krenem dalje - rekao je Luka.

- Čime te to Anita osvojila i šta ti se kod nje sviđa? - pitao je Darko.

- Ja vidim da ona ne radi ništa na silu, spontana je. Ja nikad nisam dobio hvala, a ona za sve to kaže. Razmišlja kao da nema 23 godine, već 30 i nešto. Za sad mogu da kažem sve pozitivno - rekao je Luka,

- Da li ti je žao što ranije nisi našao devojku kao Anitu? Rekao si što te nije poljubila na finalnoj žurki - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Koju god fioku da otvore u njoj se nalazi blam: Luka sastavio Aneli i Asmina sa zemljom, i dalje ne može da veruje koga je hteo da oženi (VIDEO)

- Moguće da sam rekao. Da mogu da vratim vreme i da je ona bila u toj sezoni, sto posto bih hteo da budem sa njom. Ja se kajem što sam sebe davao jer je biloo više razloga da se prekine nego da se nastavi. Aneli je sve planski uradila i blatila je mene napolju kod ljudi. Ona je tražila razlog samo. Ja sam bio skakavac kad sam se svađao sa 40 ljudi, ne može da bude bolje. Hvala Bogu nisam više deo te priče - rekao je Luka.

- Šta Anita budi u tebi, a šta je budila Aneli? - pitao je Darko.

- Tužan sam bio, nisam bio svoj. Nisam mogao da iznesem svoje mišljenje i da budem ja - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KAO PRAVI LOPOV! Luka skida zujalice sa garderobe kao od šale, pokazao da ovaj zanat drži u malom prstu (VIDEO)

Zadruga

ZANEMEO OD ŠOKA: Luka pokušao da predstavi odnos sa Aneli kao idiličan, pa saznao da je ona delila njihove probleme sa mimo njegovog znanja! (VIDEO)

Domaći

Aneli se raspala na komade: Luka pokušava da zataška istinu o intimnom snimku sa Ahmićevom, ona odlučila da progovori (VIDEO)

Zadruga

Klupko se polako odmotava! Luka konačno priznao da je ukrao garderobu, Aneli iznela sve detalje: ON JE PATOLOŠKI LAŽOV! (VIDEO)

Zadruga

Nisu ni svesne šta im se radi iza leđa! Luka traži savete od Dragane oko autfita: Aneli i Matora će pozeleneti (VIDEO)

Zadruga

Sram je bilo: Aleksandra izrevoltirana zbog sukoba sa Kristinom, ne može da veruje šta joj je Mateski izgovorila! (VIDEO)