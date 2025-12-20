Aneli ne veruje šta sluša: Luka sa ponosom priča o Aniti, kao da je nije preoteo od najboljeg druga (VIDEO)

Šok i neverica!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Aniti Stanojlović.

- Koliko sam se puta sa njom nasmejao, nisam za deset meseci sa Aneli. Imam osobu koja mi veruje i koja mi nije spomenula nijednu osobu u kući. Rekla mi je da mi daje sto posto poverenje dok ne vidi sama nešto. Ona je sto posto iskrena, ne pričamo na silu - rekao je Luka.

- Nek se zapiše ovaj datum kad je rekao da mu ne zamera ništa - ubacio se Janjuš.

- Izbrisala je sve što sam imao sa prethodnom devojkom. Posle onoga u hotelu se Aneli ne bih vratio, ali da nije nešto bi bilo između nas. Ovo nije nikakav inat, želim da krenem dalje - rekao je Luka.

- Čime te to Anita osvojila i šta ti se kod nje sviđa? - pitao je Darko.

- Ja vidim da ona ne radi ništa na silu, spontana je. Ja nikad nisam dobio hvala, a ona za sve to kaže. Razmišlja kao da nema 23 godine, već 30 i nešto. Za sad mogu da kažem sve pozitivno - rekao je Luka,

- Da li ti je žao što ranije nisi našao devojku kao Anitu? Rekao si što te nije poljubila na finalnoj žurki - rekao je Darko.

- Moguće da sam rekao. Da mogu da vratim vreme i da je ona bila u toj sezoni, sto posto bih hteo da budem sa njom. Ja se kajem što sam sebe davao jer je biloo više razloga da se prekine nego da se nastavi. Aneli je sve planski uradila i blatila je mene napolju kod ljudi. Ona je tražila razlog samo. Ja sam bio skakavac kad sam se svađao sa 40 ljudi, ne može da bude bolje. Hvala Bogu nisam više deo te priče - rekao je Luka.

- Šta Anita budi u tebi, a šta je budila Aneli? - pitao je Darko.

- Tužan sam bio, nisam bio svoj. Nisam mogao da iznesem svoje mišljenje i da budem ja - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić