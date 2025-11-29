KAO PRAVI LOPOV! Luka skida zujalice sa garderobe kao od šale, pokazao da ovaj zanat drži u malom prstu (VIDEO)

Šok i neverica!

Luka Vujović pritrčao je u pomoć Dragani Stojančević kako bi joj skinuo zujalicu sa pidžame.

Podsetimo, Aneli Ahmić je nedavno iznela informaciju kako je Luka ukrao jaknu i još nešto od garderobe, te je to pokazivao svom sinu preko video poziva kako bi mu poklonio. On je to do ove noći demantovao, kada je u jednom momentu indirektno priznao da je Anelina tvrdnja zapravo tačna.

Zbog celokupne situacije Lukina pomoć koju je pružio Dragani kada joj je skinuo zujalicu postala je još zanimljivija. Naime, on je uzeo nož i zajedno sa njom je odstranio zujalicu.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić