Zadruga

KAO PRAVI LOPOV! Luka skida zujalice sa garderobe kao od šale, pokazao da ovaj zanat drži u malom prstu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

Luka Vujović pritrčao je u pomoć Dragani Stojančević kako bi joj skinuo zujalicu sa pidžame.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Aneli Ahmić je nedavno iznela informaciju kako je Luka ukrao jaknu i još nešto od garderobe, te je to pokazivao svom sinu preko video poziva kako bi mu poklonio. On je to do ove noći demantovao, kada je u jednom momentu indirektno priznao da je Anelina tvrdnja zapravo tačna.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog celokupne situacije Lukina pomoć koju je pružio Dragani kada joj je skinuo zujalicu postala je još zanimljivija. Naime, on je uzeo nož i zajedno sa njom je odstranio zujalicu.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

