DRAMA U NIŠU: Devojčicu (12) izujedao pas kod škole!

Niška policija potvrdila je da se danas dogodio još jedan stravičan napad psa. Žrtva je dvanaestogodišnja devojčica koja je napadnuta u neposrednoj blizini škole.

Hitna hospitalizacija

Nakon incidenta, dete je hitno prevezeno u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde joj je ukazana neophodna medicinska pomoć. Detalji o stepenu povreda još uvek nisu zvanično saopšteni, ali je slučaj podigao veliku prašinu u javnosti.

"Policija je obavestila sve nadležne službe kako bi bile preduzete dalje mere iz njihove nadležnosti", navode iz Policijske uprave Niš za medije.

Alarmantna statistika: Ujedi postali svakodnevica

Ovaj incident, nažalost, nije izolovan slučaj. Iz Hitne pomoći upozoravaju na jeziv trend:

Svakodnevne intervencije: Skoro da ne prođe dan bez prijave ujeda.

Napadaju i vlasnički i ulični psi: Odgovornost vlasnika je često podjednako sporna kao i problem napuštenih životinja.

Lokacije: Napadi se sve češće dešavaju u blizini obrazovnih ustanova i parkova.

Građani Niša su već duže vreme ogorčeni zbog bezbednosne situacije na ulicama, a ovaj napad na dete kod škole ponovo je pokrenuo pitanje – ko je odgovoran?

Autor: Dalibor Stankov