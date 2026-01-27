DRAMA U NIŠU: Devojčicu (12) izujedao pas kod škole!

Niška policija potvrdila je da se danas dogodio još jedan stravičan napad psa. Žrtva je dvanaestogodišnja devojčica koja je napadnuta u neposrednoj blizini škole.
Hitna hospitalizacija
Nakon incidenta, dete je hitno prevezeno u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde joj je ukazana neophodna medicinska pomoć. Detalji o stepenu povreda još uvek nisu zvanično saopšteni, ali je slučaj podigao veliku prašinu u javnosti.
"Policija je obavestila sve nadležne službe kako bi bile preduzete dalje mere iz njihove nadležnosti", navode iz Policijske uprave Niš za medije.
Alarmantna statistika: Ujedi postali svakodnevica
Ovaj incident, nažalost, nije izolovan slučaj. Iz Hitne pomoći upozoravaju na jeziv trend:
Svakodnevne intervencije: Skoro da ne prođe dan bez prijave ujeda.
Napadaju i vlasnički i ulični psi: Odgovornost vlasnika je često podjednako sporna kao i problem napuštenih životinja.
Lokacije: Napadi se sve češće dešavaju u blizini obrazovnih ustanova i parkova.
Građani Niša su već duže vreme ogorčeni zbog bezbednosne situacije na ulicama, a ovaj napad na dete kod škole ponovo je pokrenuo pitanje – ko je odgovoran?
Autor: Dalibor Stankov