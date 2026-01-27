OPASNE LAŽI SE ŠIRE MREŽAMA: MUP demantovao navodni zločin migranata u Selu Rakovica! "Cilj je širenje panike!"

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) izdalo je hitno saopštenje povodom uznemirujućih objava na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da su 24. januara u Selu Rakovica migranti silovali i ubili devojku.

Provere potvrdile: Zločin se NIJE DESIO! Policija je detaljnim proverama utvrdila da se na teritoriji Voždovca u proteklom periodu nije dogodio nijedan incident sličan onom koji je opisan u viralnim objavama.

"Utvrđeno je da su navedene objave na društvenim mrežama načinjene sa jasnim ciljem izazivanja uznemirenja i straha kod građana", navode iz policije.

Na nogama i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Policijski službenici nisu gubili vreme – pribavljeni su snimci sigurnosnih kamera iz Sela Rakovica, kao i sporni snimci sa mreža. O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, tačnije Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal.

Lov na autore lažnog snimka Istraga se nastavlja kako bi se otkrilo ko je kreirao i pustio u etar lažne informacije koje su podigle Srbiju na noge. Tužilaštvu će biti dostavljen detaljan izveštaj, a autori lažnih vesti mogli bi da se suoče sa ozbiljnim zakonskim posledicama.

Autor: Dalibor Stankov