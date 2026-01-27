AKTUELNO

Haos na Adi: Interventna jurila muškarca sa poternice, on skočio u vodu, nastala filmska scena

Prava drama odigrala se danas na Adi Ciganliji, kada je patrola Interventne jedinice policije pokušala da uhvati lice za kojim je raspisana poternica.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, osumnjičeni je bežao peške, a zatim je u jednom trenutku ušao u vodu, najverovatnije sa namerom da prepliva i tako umakne policiji. Međutim, sa druge strane obale ubrzo se pojavila još jedna patrola Interventne jedinice, čime je begunac bio praktično opkoljen.

Iako je izvesno vreme uspevao da odoleva hladnoj vodi, osumnjičeni je zbog niskih temperatura ipak bio primoran da izađe iz vode, usled promrzavanja.

Na lice mesta pozvana je i ekipa Hitne pomoći.

