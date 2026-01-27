AKTUELNO

ŠEST KILOGRAMA DROGE ZAPLENJENO NA VRAČARU! Inspektori mesecima pratili osumnjičene: Jedna osoba uhapšena, ovo su detalji (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. R. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je najpre pretresom kod osumnjičenog pronašla oko 500 grama praškaste materije nalik na kokain, a potom i pretresom stana koje on koristi, pronašla i pet kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i pola kilograma psihoaktivnih pečurki i oko 200 grama praškaste materije za koju se sumnja da je sintetička droga „kristal met“.

Foto: MUP Srbije

Takođe, pretresom stana pronađena je izvesna suma novca za koji se sumnja da potiče od prodaje droge. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Drama kod Kaknja: Stena pala na automobil u kojem je bila žena, policija na terenu

Autor: Pink.rs

