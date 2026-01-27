AKTUELNO

Hronika

POGLEDAJTE BAHATU VOŽNJU NA MOSTU NA ADI: Saobraćajna policija uhvatila dve devojke koje su išle preko stotke, muškarac 'leteo' na motoru (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima, sankcionisali su tri vozača zbog većih prekoračenja brzine na Mostu na Adi u Beogradu.

Najpre je oko 11 časova zaustavljena tridesettrogodišnja A. S. koja se upravljajući vozilom marke „opel“ kretala brzinom od 127,3 kilometara na čas, nakon čega je oko 12 časova zaustavljena dvadesetdvogodišnja M. K., državljanka Bosne i Hercegovine, koja se upravljajući vozilom marke Mercedes kretala brzinom od 131,9 kilometara na čas.

Takođe, oko 13 časova, zaustavljen je i isključen iz saobraćaja pedesetdevetogodišnji R. R. koji se, upravljajući motociklom marke „jamaha“, kretao brzinom od 179,8 kilometara na čas, što predstavlja nasilničku vožnju.

Protiv sva tri vozača podnete su prekršajne prijave.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da je ograničenje brzine na Mostu na Adi i prilaznim saobraćajnicama 50 kilometara na čas i ujedno apeluje na vozače da poštuju propisano ograničenje kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja.

