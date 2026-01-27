ULETEO U SUPROTAN SMER, PA SE ZAKUCAO U DVA AUTOMOBILA... Težak lančani sudar kod Bačke Topole: Tri osobe teško povređene

Do teške saobraćajne nesreće kod Bačke Topole, u blizini Subotice, večeras je došlo nakon što se vozač putničkog vozila “vw-golf” B. V. (47) iz Bačke Topole, na deonici od petlje Žednik, kretao u suprotnom smeru, kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila u smeru GP - Horgoš i prednjim delom udario u prednju stranu putničkog vozila marke “audi a3”, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao vozač S. A. (33), državljanin Uzbekistana.

Udario u audi i tojotu, pa se zakucao i BMW

Kako se saznaje, nakon toga, u zadnji deo, svojom prednjom stranom udara putničko vozilo “toyota – corolla”, takođe beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao vozač N. N. (40) iz Subotice, a zatim na ista naleće vozilo marke “BMW”, austrijskih registarskih oznaka, kojim je upravljao vozač R. D. (40) iz Gradišta.

Teške telesne povrede opasne po život zadobili su vozač S. A. iz Uzbekistana i suvozač iz njegovog vozila, S. A.(31), državljanin Rusije, dok je teške telesne povrede zadobio vozač B. V., a lake telesne povrede zadobili su vozači N. N. i R. D.

Uviđaj je obavio tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici.

Jedan vozač upozorio da se auto kreće u suprotnom smeru

Podsetimo, u policiji potvrđuju da se teška saobraćajna nezgoda dogodila večeras oko 19.40 časova na auto-putu kod Bačka Topola, na deonici iz pravca Novi Sad ka Subotica.

Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko minuta pre saobraćajne nesreće jedan vozač je upozorio da se auto-putem kreće vozilo u suprotnom smeru.

Kako se saznaje, upravo to vozilo je učestvovalo u nezgodi i dovelo do teškog lančanog sudara.

Autor: Marija Radić