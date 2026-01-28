Evo koja brzina je dozvoljena na Mostu na Adi: Presretači patroliraju, za ovo se ide u zatvor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, juče su presretačima zaustavili i sankcionisali troje vozača zbog teških prekoračenja brzine na Mostu na Adi u Beogradu!

Prvi prekršaj zabeležen je oko 11 časova, kada je zaustavljena tridesettrogodišnja A. S., koja se upravljajući putničkim vozilom marke „opel“ kretala brzinom od čak 127,3 kilometra na čas, što je više nego dvostruko iznad dozvoljenog ograničenja. Nedugo zatim, oko 12 časova, policija je presretačem zaustavila i dvadesetdvogodišnju M. K., državljanku Bosne i Hercegovine, koja je upravljala vozilom marke „mercedes“ brzinom od 131,9 kilometara na čas, kao i još jednog vozača protov koga su podnete odgovarajuće prijave.

Nije ništa novo da vozači imaju "težu" nogu na gasu kad prelaze Most na Adi. Tri trake, preglednost i širina daju samopouzdanje vozačima, a gotovo niko se ne drži ograničenja. Šta više, retko ko vozi brzinom manjom od 80 na sat.

Međutim na Mostu na Adi važi opšte ograničenje za naselje, što znači da je dozvoljena brzina 50 km/h. Ovo važi kako za sam most, tako i za pristupne saobraćajnice, osim ako nije drugačije označeno posebnim saobraćajnim znakovima.

Podsetimi i to da se nasilničkom vožnjom smatra prekoračenje u naselju koje premašuje dozvoljenu brzinu za 90 na sat. To znači da, ukoliko presretač snimi brzinu od najmanje 140 km/h, vozaču će biti napisana kazna za nasilničku vožnju, što je najteći prekršaj po Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Kazne za nasilničku vožnju u Srbiji su veoma oštre i obuhvataju zatvor od 30 do 60 dana (ili rad u javnom interesu 240-360 sati), novčanu kaznu od 120.000 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom od najmanje 9 meseci. Ako je izazvana nezgoda, kazne su veće: 45-60 dana zatvora, 130.000-150.000 dinara, 17 poena i zabrana 10+ meseci.

Mnogi vozači tumače da Most na Adi nije naselje, te da se ogreničenje može tumačiti, međutim, ukoliko dobijete prijavu, sud se vodi opštim pravilima saobraćaja, gde je brzina ograničena saobraćajnom signalizacijom.

Autor: A.A.