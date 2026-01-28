OTKRIVAMO! Evo ko je osumnjičeni za ubistvo vođe navijača! Uhapšen 3 meseca nakon sačekuše

U velikoj akciji beogradske policije i Višeg javnog tužilaštva, slobode je lišen Pavle F. (rođen 2007. godine), osumnjičen za brutalno ubistvo Tadije Pantića (23), jednog od vođa navijača Partizana iz Zemuna!

Nezvanično, uhapšen je u štek stanu u Beogradu.

Mladić, koji je u vreme zločina bio tek na pragu punoletstva, tereti se da je pre tri meseca na Novom Beogradu ispalio smrtonosne hice u Pantića usred bela dana.

Kako saznajemo, identifikacija osumnjičenog P. F. (2007) rezultat je višemesečnog operativnog rada i analize snimaka sa nadzornih kamera. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a tereti se za teško ubistvo. Iako mlad, P. F. se sumnjiči da je pokazao neverovatnu hladnokrvnost tokom izvršenja likvidacije koja je bila precizno planirana.

Kako saznajemo, uhapšeni su i saučesnici.

Video ubice i počeo da beži Podsetimo, jeziva likvidacija odigrala se 22. novembra prošle godine u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Oko 11.45 časova, dok je bulevar bio pun ljudi, dvojica napadača na skuteru bez registarskih oznaka presrela su Pantića. Izvori iz istrage navode da je žrtva, primetivši maskirane napadače, instinktivno pokušala da pobegne. Pantić je trčao stazom između zgrada, pokušavajući da zamakne ubicama. Egzekutor ga je sustigao u uskom prolazu između trafike i kladionice. Tu je u njega ispaljena "kiša metaka" - najmanje pet hitaca, od kojih su oni u glavu bili fatalni.

Autor: A.A.